Nemám vliv na podmínky uzavíraných smluv mezi investory a jejich zhotoviteli a na způsob provádění staveb. Například, zda se pracuje i o víkendech nebo mimo základní pracovní dobu. V mojí kompetenci není hodnotit nezbytnost jednotlivých staveb, ani nemůžu stavby zastavit. Posuzuji dopravní opatření, která jsou nutná pro stavby různých investorů na území města. Snažím se skloubit tato opatření. Je-li to možné, tak termín posunout nebo dohodnout jeho zkrácení a zajistit dopravní obslužnost území. Na těchto opatřeních spolupracuji s policií, brněnským dopravním podnikem, silničními správními úřady brněnského magistrátu i Jihomoravského kraje a mnoha dalšími subjekty. Stav silnic, mostů i inženýrských sítí neumožňuje jejich opravu postupně. Proto je nutné stavět současně. Nyní jednáme zhruba o 120 velkých stavbách na období letošního roku a následujících pět let. Mnohé z nich trvají i více roků. A postupně přibývají další. Je jasné, že by se postupnou stavbou nezvládly ani za sto let.

Jak proces povolování funguje?

Jednotlivé požadavky na nové uzavírky a zásadní změny stávajících se dozvídáme v lepším případě až asi měsíc před provedením. Do té doby máme k dispozici pouze předpokládaný princip, ale konkrétní návrh řešení ne. Také posun v zahájení staveb je až v řádu roků. Složitě se řeší především výkupy pozemků a povolovací procesy se protahují různými odvolacími řízeními. I když se domlouváme s jejich investory na harmonogramech tak, aby nebyly stavby v kolizi, faktem je, že se díky těmto průtahům musí provádět mnohdy v nejméně vhodnou dobu. Musíme také zohledňovat další připravované stavby na území města, které nastanou v blízkém nebo vzdálenějším časovém horizontu. Naše práce spočívá ve snaze koordinovat časově i místně připravované stavby, ale vždy pouze na základě vzájemné dohody a vstřícnosti jejich investorů, i když realita naráží na výše uvedené komplikace. Pak naše práce pokračuje hledáním řešení souběhu jednotlivých uzavírek, které jsou již připravené k provedení a nelze je odložit, a těch, které vyplývají z postupu prací a posunu termínů na už započatých stavbách. Ročně posuzuji a vydávám souhlasy k asi dvěma tisícům dopravním omezením a uzavírkám.

V jaké části Brna bude letos přes léto nejproblematičtější provoz?

U některých staveb, kde předpokládáme velké dopravní zácpy, je pak situace bez komplikací, naopak některé způsobí nepředpokládané problémy. Většinou je nejhorší první týden nové uzavírky, pak se provoz uklidní. Problematický bude provoz na Tomkově náměstí a okolí v souvislosti s uzavřením Husovického tunelu. Komplikace také přinese uzavření kruhového objezdu ve Slatině.

Právě Husovický tunel bude uzavřený kvůli napojování velkého městského okruhu Tomkovo náměstí od července. Byla ve hře i jiná varianta?

Nebyla. V tunelu není možné převedení dopravy do druhého tubusu a ani rozsah prací v předpolí by takovou variantu neumožnil.

Jak často vám chodí e-maily od naštvaných řidičů?

Někdy několik denně, jindy žádné. Především to souvisí s novými uzavírkami nebo haváriemi na D1, kdy je průjezdnost Brna maximálně komplikovaná.

V jakých ulicích se dají očekávat přes léto kolony?

Asi v Hladíkově ulici v souvislosti s opravou povrchů v Olomoucké. Zatím není jasné, kdy začne oprava Černovické, snad koncem července. Sice tam bude zachován provoz v režimu jednoho jízdního pruhu v každém směru, ale předpokládám, že to bude mít vliv na průjezdnost Hněvkovského a Svatopetrské. Většina staveb, které již teď způsobují kolony, před prázdninami nekončí. Nelze tedy očekávat změny v místech, kde se tvoří už nyní.

Bude letos přes léto omezený provoz v některé z frekventovaných ulic v blízkosti centra podobně jako loni v Opuštěné ulici u Zvonařky?

Jak už jsem zmínila, v Olomoucké ve směru z centra a Černovické. Budou se také opravovat povrchy na Renneské mezi Polní a Poříčím a možná také v Heršpické v místě, kde se provizorně opravila porucha u mostu přes Svratku. Termíny ani rozsah prací a uzavírek ještě nevíme.

Bylo na stole přes léto i více dopravních staveb, než se nakonec uskuteční?

Na příští rok se odložila oprava křižovatky Tržní a Hladíkovy. Posunuly se práce na Brance až po ukončení výluky tramvajové tratě do Bystrce. Už opakovaně se také odložila oprava mostu na Zvonařce a na příští rok oprava povrchů v Kaštanové. Je ale otázka, zda bude situace v příštím roce lepší. Musíme počítat s dalšími omezeními na D1, které určitě budou mít vliv na dopravu ve městě.

Jak se tváříte na fakt, že by měla přibýt k rozšiřování D1 mezi 194. a 196. kilometrem i rekonstrukce křižovatky D1 s D2 a tedy další omezení na D1?

Podle posledních informací Ředitelství silnic a dálnic nebudou tyto dvě stavby v souběhu, ale křížení bude navazovat na dokončení úseku mezi 194. – 196. kilometrem.

Jak vám komplikuje situaci stavba protipovodňových opatření na Poříčí, kde se termín dokončení neustále posouvá?

Určitě to situaci komplikuje. Ale s tím asi nic nenaděláme.

Je podle vás dobře natlačit většinu oprav a omezení v Brně do letních měsíců?

Koncentrace problematických uzavírek do období letních prázdnin je cílená. V té době je provoz na silnicích slabší než v průběhu roku. Odpadá také doprava žáků a studentů do škol.

V červnu začalo rozšiřování Šámalovy ulice, ale předpokládám, že větší peklo bude čekat řidiče příští rok, kdy bude opravovaná Zábrdovická i Bubeníčkova?

Přes letní měsíce bude výluka tramvaje, v dalším období bude tramvaj jezdit pouze po jedné koleji. Po celý příští rok předpokládáme průjezd po Zábrdovické pouze jedním směrem z centra. Směr do centra povede Lazaretní ulicí. Návrh přechodného dopravního značení ještě nemáme. Co se týká stavby Správy železnic v Bubeníčkově, informace o jejím zahájení se neustále mění z důvodu průtahů při získávání stavebního povolení. Usilujeme ale o to, aby byly stavby provedeny souběžně.

Kdy je reálně ve hře rekonstrukce Pisáreckého tunelu, která byla už před několika lety odložená?

Původně se předpokládala ještě letos, ale asi se posune na příští rok. Záleží to na Ředitelství silnic a dálnic.

Jaké frekventované ulice v Brně budou uzavřené, nebo tam bude omezený provoz do konce letošního roku?

Od září bude úplně uzavřena Údolní. Uzavírka by měla trvat do konce příštího roku. Opravují se tam inženýrské sítě, tramvajové těleso i silnice. Bude omezen průjezd v Pisárecké a Antonína Procházky z důvodu opravy vodovodu a světelné signalizace. Brněnské komunikace také připravují zahájení rekonstrukce silnice pod mostem v Šámalově. Povrchy se opraví i v Dunajské a Zlínské. Správa železnic zahájila opravy mostu ve Vinohradské ulici, která bude na asi tři měsíce uzavřena. Také se předpokládá omezení průjezdu pod mostem v Hybešově. Ředitelství silnic a dálnic bude pokračovat s opravami povrchů v Rokytově. Správa a údržba silnic opraví povrchy na Zámecké, Staré dálnici, Pražské, Dusíkově, Obvodové a Moravanské. Dopravní podnik také avizoval nutné omezení pod mostem na Křížkovského u Hlinek.

Jak se snažíte informovat obyvatele o uzavírkách a omezeních?

Používáme řadu způsobů. O nejzásadnějších omezeních informujeme na městském webu kopemezabrno.cz. Informace máme i na webu Brněnských komunikací. V některých případech, například pokud jde o velký městský okruh, využíváme i spoty v rádiích nebo nejrůznější upozornění přímo na stavbách nebo na frekventovaných místech. Informace se objevují také v městské hromadné dopravě, na magistrátním webu cosedeje.brno.cz nebo na facebooku města, Brněnských komunikací, jednotlivých investorů, případně na profilu odboru dopravy Brnoinmotion. Velmi často investoři jednotlivých akcí také informují formou letáčků ve schránkách v oblasti, které se daná stavba dotkne. To už je ovšem plně na konkrétním investorovi. Cest, jak se k lidem tyto informace dostanou, je mnoho.