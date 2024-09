Představitelé společnosti CTP uvedli, že jsou připraveni na budoucnost. „Věřím, že až se v horizontu čtyř pěti let změní legislativa, bude možnost, že drony začnou lítat. Jsme o krok dál než ostatní. Dáváme k dispozici data a testování vědcům, aby testovali hluk a bezpečnostní koridory. Budova je připravená na to, aby pomohla změnit legislativu v České republice," řekl Dospěl.

Zástupci společnosti zatím alespoň představili testovací let dronu, který symbolicky doručil první zásilku přímo na střechu budovy. Systém využívá jedinečný Drone Helipad, který umožňuje bezpečné převzetí zásilek od dronů nebo jiných bezpilotních systémů.

Systém dronové pošty nyní testuje brněnská firma 3 L Robotics. Specializuje se na doručování v rámci uzavřených areálů. „Abyste si mohl objednat pizzu, která by vám dojela před dům, to ještě chvilku potrvá. Odhaduji řádově deset let. V uzavřených areálech můžeme už nyní létat," podotkl nedávno majitel společnosti 3L Robotics Luboš Lněnička.

V sousedství budovy I pokračuje stavba dalších tří objektů s označením K, X a Y. „Očekáváme dokončení do necelých dvou let, ideálně do osmnácti měsíců," nastínil obchodní ředitel pro Českou republiku ve společnosti CTP Jakub Kodr.

V domech X a Y vznikne celkem 255 bytů o velikosti 1+kk až 3+kk. Budova K pak nabídne kancelářské a obchodní prostory. Součástí bude i plavecký bazén o délce pětadvacet metrů. „Máme namyšleno, že tam bude velká plavecká škola pro děti," zmínil Kodr.

V sousedství Vlněny se nachází tři starší vícepatrové budovy s byty v ulici Dornych. Dvě z nich patří městu Brnu, jedna soukromému majiteli. „Požádali jsme město Brno o koupi těchto domů a v tuto chvíli pokračuje jednání," sdělil Brněnskému deníku Rovnost Dospěl.