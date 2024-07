Mezi nimi například Brňan Roman Padrák. Otevřením nové části velkého městského okruhu se podle něj situace nezlepší. „Kolony budou úplně stejné a všude. Aut je moc, každý dnes jezdí autem a sám, autobus nebo trolejbus vedle nich je poloprázdný. Domácnost má dvě až tři auta, a to je problém všeho. Infrastruktura není nafukovací a nikdy nebude,“ povzdechl si muž.

Dosud byla problematická zejména lokalita kolem Tomkova náměstí a Karlovy ulice v brněnských Židenicích. V nekonečných kolonách tam šoféři trávili denně desítky minut. Nepříjemnou situaci by zanedlouho mělo vyřešit právě zprovoznění další části velkého městského okruhu. Množství řidičů má však strach, že se problém nepodaří vyřešit úplně a vytížená doprava se pouze přesune z místa na místo.

Za konečné řešení vytížené dopravní situace v městské části označila teprve zprovoznění vinohradského tunelu. „Silničáři nás ubezpečili, že by kolapsové stavy nastat neměly, tranzitní doprava by navíc přes Vinohrady neměla jezdit,“ řekla Brněnskému deníku Rovnost Ivičičová.

Za důležitou označila zejména otázku dodržování zákazů řidiči tranzitní dopravy. „Technický stav vozovky v Rokytově a Žarošické ulici není zcela ideální, proto by šoféři kamionů měli jezdit po trasách, které k tomu budou mít určené,“ vysvětlila vinohradská starostka.

Ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala připustil, že dočasné napojení velkého městského okruhu na Rokytovu a dále Žarošickou ulici může způsobit dopravní komplikace. „Myslím ale, že to nebude nic fatálního,“ podotkl Fiala.

Upozornil zejména na kontext výstavby celého městského okruhu. Ještě před několika lety totiž silničáři pracovali s variantou, že se poslední etapou výstavby kompletního okruhu stane vinohradský tunel. Jeho zprovoznění by tak přišlo na řadu daleko později a tíživá dopravní situace by v místě přetrvávala déle.

Před nedávnem vybrali zástupci Ředitelství silnic a dálnic zhotovitele průzkumné štoly, která poslouží jako klíčový podklad pro pozdější výstavbu samotného vinohradského tunelu. Štolu postaví sdružení firem za cenu přes 725 milionů korun bez daně. Samotná výstavba průzkumné štoly potrvá dva a půl roku. „O pět měsíců později odevzdá zhotovitel závěrečnou zprávu. Poté bude následovat dokončení projektové dokumentace pro vydání společného povolení a podáme žádost o povolení stavby,“ nastínil před časem na sociální síti X další postup generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Budoucí tunel vedoucí pod Vinohrady propojí velký městský okruh od mimoúrovňové křižovatky Rokytova s mimoúrovňovou křižovatkou Líšeňská. V dalších letech pak s Ostravskou radiálou. V plánovaném bezmála kilometr a půl dlouhém vinohradském tunelu projedou řidiči po dokončení ve dvou pruzích v každém směru.

Hloubená část bude dle předpokladů měřit necelých čtyři sta metrů, ražená víc než kilometr. Celkové náklady na výstavbu jedné z klíčových částí velkého městského okruhu odhadují silničáři na více než devět a čtvrt miliardy korun.

Po dokončení průzkumné štoly by dělníci mohli poprvé kopnout do země v roce 2028. Dokončení tunelu Vinohrady je naplánované o pět let později.