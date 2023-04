/VIDEO/ Unikátní příležitost nahlédnout do nového tramvajového tunelu u Žabovřeské ulice v Brně ještě před tím, než v něm budou pravidelně jezdit šaliny. Takovou možnost nabídne Dopravní podnik města Brna zájemcům v pátek 28. dubna 2023.

První testovací jízda a průjezd novým tunelem v brněnské Žabovřeské ulici. | Video: Deník/Michal Hrabal

Projděte si a prohlédněte si zblízka půlkilometrovou stavbu, která bude součástí nově budovaného velkého městského okruhu. Od začátku května totiž budou moci do tunelu už jen šaliny, a to především pravidelná linka číslo 1, která se vrátí na svou obvyklou trasu do Bystrce.

Událost začne v poledne a potrvá až do šesté hodiny večerní. Sraz zájemců bude na konci ulice Bráfova, konkrétně ZDE.

VIDEO: První jízda šaliny tunelem VMO v Žabovřeské v Brně. Projeďte se také

Akce bude za každého počasí, na místě lidé uvidí i novou obousměrnou šalinu Škoda ForCity Smart 45T.

Podobnou událost uspořádal dopravní podnik i na podzim loňského roku před zprovozněním nejdelšího tramvajového tunelu v České republice, konkrétně toho vedoucího k bohunickému kampusu. Zájem byl obrovský, přišly tisíce lidí.

PROHLÍDKA TUNELU



- Kdy: pátek 28. dubna 2023, 12 až 18 hodin



- Kde: tramvajový tunel u Žabovřeské ulice v Brně, sraz na konci ulice Bráfova v Žabovřeskách



- Co bude k vidění: nahlédnete dovnitř nového půlkilometru dlouhého tunelu (jinak běžně nedostupný) pro šaliny, kterým bude jezdit především linka číslo 1; nová obousměrná šalina Škoda ForCity Smart 45T