Terezie Heinz dnes 05:49

Další etapa protipovodňových opatření by v Brně mohla začít vznikat do dvou let. S ochranou proti povodním na řece Svratce v okolí brněnského Poříčí budou dělníci finišovat příští rok. V případě oblasti Trnitá je plán aktuálně abstraktnější. Na výstavbě protipovodňových opatření přitom závisí například vznik nového hlavního nádraží.