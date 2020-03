Projektant akce musí podle zadání města přijít s řešením rekonstrukce, které stromy neohrozí. „Nyní ho hledáme. Je to vůbec poprvé, co podobné opatření přijímáme ještě před jeho vybráním. Tato alej je ale perspektivní a v tomto rozsahu tvoří unikátní uliční prostor s klenbami stromů. Podobné zdravé a vzrostlé stromořadí v Brně nenajdeme,“ zdůraznil náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Dělníci ve Vodově ulici se do rekonstrukce kanalizace a vodovodu pustí, protože už jsou ve špatném stavu. Opraví také chodníky a silnici. Stromy ochrání speciální vak, do kterého zabalí jejich kořenový systém. Udrží zeminu a při pravidelném zavlažování zajistí jeho neproschnutí.

Jak už Brněnský deník Rovnost informoval, zpráva o možném vykácení více než kilometrové aleje loni Brňany pobouřila. „Vodova je jediným místem v Králově Poli, kde se dá před vedrem skrýt do stínu stromů. Když do ní člověk vejde z okolních ulic, najednou se ochladí o několik stupňů. Byla by velká škoda ji pokácet,“ řekl před časem třeba Filip Černý.

S nutností rekonstrukce celé ulice včetně kanalizačního a vodovodního řádu dlouhého přes dva kilometry souhlasí také zástupci královopolské radnice. „Jedná se o už akutní opravu ulice, protože tam jsou zvlněné chodníky a propadlé kanály," vysvětlil místostarosta Králova Pole Zbyněk Šolc.

Při přípravě akce kladli zástupci města důraz kromě nutnosti rekonstrukce potrubí také na ochranu zeleně a zachování stávajících stromů. Vytvořili pracovní skupinu, kam přizvali místní obyvatele. „Ve skupině jsou dále zástupci Veřejné zeleně města Brna, Brněnských vodáren a kanalizací, investičního odboru magistrátu a Nadace Partnerství. Kromě toho, že se skupině podařilo prosadit nutnost zachování stávajících stromů, bude se nadále vyjadřovat i k projektu," nastínil Hladík.