Senátorského kandidáta, kterému dá svůj hlas, si Luděk Maar z brněnského Komína vybere asi až krátce před volbami. „Přečtu si volební lístky a najdu si o nich víc informací na internetu,“ uvedl Brňan. Volit bude mezi jedenácti kandidáty, kteří se ucházejí o křeslo v obvodu číslo 60 Brno-město.

U volebních uren lidé rozhodnou o kandidátech do Senátu i krajského zastupitelstva 2. a 3. října. Budoucího senátora vyberou občané jedenácti brněnských městských částí včetně Žabovřesk, Králova Pole nebo Brna-severu. O týden později rozhodnou mezi dvěma s nejvíce hlasy z prvního kola.

Vítěz nahradí stávajícího senátora Zdeňka Papouška, který už se o funkci znovu neuchází. „Chci začít novou kapitolu svého života, šest let působení v Senátu stačilo," vysvětlil Papoušek.

Senátní volby

- volební obvod číslo 60 Brno-město: tvořený městskými částmi Žabovřesky, Jundrov, Komín, Královo Pole, Řečkovice, Medlánky, Ivanovice, Jehnice, Ořešín, Útěchov, Brno-sever

- termín voleb: 2. a 3. října první kolo, druhé kolo o týden později

- kandidáti:

Anna Šabatová (Zelení, Senátor 21 a Idealisté)

Bohuslav Chalupa (Zdraví Sport Prosperita)

Oldřich Duchoň (Národ Sobě)

Tomáš Anderle (SPD)

Pavel Trčala (Moravské zemské hnutí)

Jiří Kadeřávek (Česká pirátská strana)

Karel Rais (ANO 2011)

Lukáš Berta („Marek Hilšer do Senátu")

Tomáš Tomáš (KDU-ČSL)

Richard Novák (Trikolóra hnutí občanů)

Roman Kraus (koalice ODS a TOP 09)

Z Poslanecké sněmovny chce do Senátu přestoupit současný poslanec za hnutí ANO Karel Rais. Právě kandidaturu za hnutí považuje za výhodu. „ANO řídí vládu, na rozdíl od ostatních kandidátů mohu jako senátor podstatně více dosáhnout reálných výsledků,“ vyzdvihl.

Jedinou ženou mezi kandidáty je bývalá ombudsmanka Anna Šabatová. Zaměřit se plánuje hlavně na péči, ochranu přírody a spravedlnost. „Senátní práce spočívá ve velké míře i v posuzování zákonů přijatých Sněmovnou, Senát se jimi musí zabývat. Budu je posuzovat podle svých hodnot a programu,“ uvedla Šabatová.

Rozruch způsobil v červenci kandidující zakladatel Pirátů Jiří Kadeřávek, když si zaregistroval doménu právě Šabatové. „Důraz budu klást na moderní technologickou a ekologickou legislativu, budu tlačit na další digitalizaci státu a snažit se o posílení kontrolní role Senátu, třeba jeho zapojením do volby rad veřejnoprávních médií,“ sdělil Kadeřávek.

O hlasy voličů se uchází také dlouholetý ředitel Fakultní nemocnice Brno Roman Kraus, který šéfoval také Fakultní nemocnici u svaté Anny. Věnovat se chce hlavně zdravotní a sociální problematice. „Voličům nabízím otevřenost k jakékoliv diskuzi, vstřícnost a toleranci k názorům jiných. To vše ale za jasně stanovených a pevných zásad," shrnul Kraus.

S podporou současného senátora Papouška vyráží do voleb přednosta ortopedické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny Tomáš Tomáš. Jako lékař má blízko ke zdravotním a sociálním tématům a díky pedagogické praxi i ke školství. „Chci se zaměřit na problémy českého zdravotnictví jako je dostupnost kvalitní zdravotní péče nebo problematika dalšího vzdělávání lékařů," sdělil.

Český parlament si už na vlastní kůži vyzkoušel kandidát Bohuslav Chalupa. Čtyři roky byl poslancem za hnutí ANO, předtím působil i jako důstojník chemického vojska. „Jsem proti ukrajování našich osobních svobod a naši národní suverenity. proti odzbrojování našich legálních držitelů zbraní nebo také proti islamizaci veřejného prostoru," uvedl Chalupa.

Podle politologa Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity se budou hlasy pro některé politicky blízké kandidáty tříštit. „K tomu je třeba připočíst předpokládanou poměrně nízkou volební účast v prvním kole. Šance pro postup do druhého kola jsou hodně otevřené. O postupu může rozhodnout pár desítek, možná stovek hlasů. Kandidátů je hodně, účast bude zřejmě nízká. I relativně slabší výsledek z hlediska počtu získaných hlasů může stačit na to, aby se kandidát dostal do druhého kola,“ nastínil.