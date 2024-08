Rozsah oprav určí podle brněnského radního pro dopravu Petra Kratochvíla statický posudek. „Měl by být hotový v polovině srpna. Ukáže nám, jakým směrem se budeme při rekonstrukci ubírat. Zda budeme schopní řešit stávající situaci dílčími opravami, nebo bude nutný větší zásah," řekl Brněnskému deníku Rovnost Kratochvíl.

Asi čtyřicítka trolejbusů tak nyní parkuje venku. „Nadále je odstavujeme mimo budovu," potvrdil technicko-provozní ředitel dopravního podniku Vítězslav Žůrek. Jedná se o vozy z prvního patra. Nadále funguje jen přízemí budovy, které slouží například k denní očistě vozů.

Běžně pojme komínská vozovna pětasedmdesát trolejbusů. Část z nich je určená k opravě nebo jsou to retrovozy. „Ve vozovně Komín nyní parkuje padesát vozů, z toho čtyřiatřicet krátkých. Do vozovny Husovice jsme přesunuli sedmnáct kloubových trolejbusů," vyčíslil Žůrek.

Podle Žůrka nyní dopravnímu podniku vznikají další provozní náklady související s delším přejížděním trolejbusů na jednotlivé linky a také s prohlídkami navíc ve vozovně Husovice, které by se jinak odehrály v Komíně. „Tento stav bude trvat do doby sanace budovy vozovny Komín. Nepředpokládáme, že by měl skončit před koncem roku 2025, spíše ještě později," odhadl Žůrek.

Rekonstrukce vozovny v Komíně byla v plánu už v minulých letech, ale termín zahájení se neustále posouval.

Tehdejší předpokládané náklady byly asi dvě stě milionů korun. „Budova vozovny v Komíně je v majetku města Brna. S ohledem na její stav plánujeme rekonstrukci celého objektu. Aktuálně jsme ve fázi před vydáním stavebního povolení," informovala před dvěma lety primátorka Markéta Vaňková.

Nyní už je na rekonstrukci vydané stavební povolení a je zřejmé, že vedení Brna už opravy odkládat nebude. Radní Kratochvíl ujišťuje, že představitelé města na to peníze v rozpočtu najdou. „Toto jsou věci, na které město musí umět vyčlenit peníze. Souvisí s infrastrukturou," komentoval Kratochvíl.

Brněnský dopravní podnik je největším provozovatelem trolejbusů v České republice. V současné době disponuje 139 vozy. Kromě Komína jsou také ve vozovnách v Husovicích a Slatině.