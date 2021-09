Škoda Electric dodá vozidlo, společnost Orlen Unipetrol RPA vybuduje plnicí stanici. Do provozu ji uvede ještě letos a bude první vodíkovou plnicí stanicí na území Brna. „V ekologizaci hromadné dopravy jsme na špičce. Máme 160 autobusů na stlačený zemní plyn, což je nejvíc v České republice, provozujeme vlastní plničku CNG, která je jedna z nejkapacitnějších ve střední Evropě," zmínil generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.