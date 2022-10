Zakázka pokrývá výstavbu haly, parkovišť a komunikací. „Neznamená to ale, že budeme hned stavět, teď probíhá notifikační řízení a výběr provozovatele," sdělila primátorka Markéta Vaňková.

Nová aréna v Brně: ještě se nestaví, už má nájemce, chtějí v ní souboje MMA

Provozovatele by měla komise schválit do konce října. „Poté můžeme vyřídit notifikaci. Stavět by se mohlo teoreticky začít nejdříve na konci ledna," uvedl radní města a předseda představenstva společnosti Arena Brno Petr Kratochvíl. Podle jeho slov je možné od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět v případě, že Evropská komise neschválí veřejnou podporu, nebo město nezajistí financování výstavby.

Právě ekonomická situace bude pro zahájení stavby rozhodující. „S vládou jsme aktuálně probírali spíše energetickou krizi, než financování haly," přiznala Vaňková. Sjednaná cena zakázky by měla zůstat stejná i pro příští rok.