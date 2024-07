Modernizace tramvajové trati do Bystrce

Mnoho cestujících chápe potřebu dopravního podniku koleje opravit. „Je to trochu nepříjemné, jednou se tu ty koleje ale spravit musí. Autobusy jezdí a i trojka. Musím říct, že to mají velmi dobře uděláno," řekla cestující Jana Hiršová.

Přestup na zastávce Kamenolom pozitivně hodnotí i Jarka Dobrovolná, ačkoli se jí navazující autobus nepodařilo stihnout. „Přijela jsem tramvají a jenom kousek jsem přešla na autobus. Podle mě to je v pohodě," zhodnotila. Tramvajové linky 1 a 10 jezdí pouze do zastávky Vozovna Komín.

Změny MHD tramvajová linka 1 v provozu v úseku Řečkovice – Vozovna Komín (výchozí zastávka Komín, smyčka)

tramvajová linka 3 ukončena úvraťově v zastávce Kamenolom

tramvajová linka 10 ukončena všemi spoji v zastávce Vozovna Komín (výchozí zastávka Komín, smyčka)

autobusová linka 52 v provozu v úseku Mendlovo náměstí – Žebětín, v Žebětíně s okružním průjezdem přes smyčky Ríšova a Bartolomějská a zpět směr Mendlovo náměstí

autobusová linka 54 především náhradní doprava za tramvaje, vedena v trase Vozovna Komín – Svratecká – Kamenolom (pouze směr Bystrc) – ZOO – Přístaviště – Rakovecká – Ečerova – Kamechy, vybrané spoje pojedou přes Křivánkovo náměstí až na Bartolomějskou

autobusová linka 302 v souvislosti s výlukou tramvajové dopravy ukončena v zastávce Kamenolom

Některým cestujícím vadí, že zástupci dopravního podniku vybrali pro stavební práce právě období letních prázdnin, kdy míří davy lidí na Brněnskou přehradu a nezvolili například jaro. „Ráno a dopoledne jedou obyvatelé z Bystrce do centra a proti nim lidé na Prygl. Odpoledne je situace opačná. Lidé mířící na přehradu výrazně nenavyšují špičkový směr pro lidi z Bystrce," podotkl za dopravní podnik jeho dopravní ředitel Jan Seitl.

Bystrc je sice i rekreační oblast, ale ve školním roce by podle něj případnou výlukou zasáhli výrazně větší skupinu lidí. „A to navíc v období nervóznějšího spěchání do škol a práce. Aktuálně je i situace s rekreanty docela dobrá a přeprava funguje na oba dva protisměrné proudy," popsal Seitl.

Plné spoje podle něj zaznamenali zatím jen v sobotu večer po deváté hodině. „Hodně lidí zůstalo na přehradě po tropické sobotě a pak jich jelo docela hodně. I noční autobusy hlásily velkou obsazenost z toho směru, na což však žádná výluka vliv nemá. Je to jako by se někdo divil, že po zápase hokejové Komety jedou plnější tramvaje od Ronda," sdělil Seitl.

Podle jiných cestujících je problémem, že náhradní doprava nenavazuje na další spoje a způsobuje jim tak například zpoždění do práce. „Garantované návaznosti jsou především v dobách delších intervalů. V denní době, kdy spoje jezdí často, již není možnost vždy čekat na všechny," poznamenal Seitl.