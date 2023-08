Ráno si zapnul rádio, to ale nehrálo. „Pořád jsem si myslel, že je to nějaké cvičení. Až na nádraží v Hrušovanech jsem se dozvěděl, že je okupace,“ vysvětluje. Na vlak tam už čekaly asi tři stovky lidí, první ranní spoje do Brna totiž vůbec nepřijely.

Když se nakonec v přeplněném a opožděném vlaku vypravil z Hrušovan do Brna, kde pracoval, lidé už věděli, že je zle. „Bylo to velice zmatené, nikdo nevěděl, kdo nás obsazuje a co se děje. Byli jsme ve stejné pozici, jako když nás kdysi obsazovali Němci. Bylo to hrozné,“ popisuje pamětník pomalu, zatímco se rozpomíná na pocity, které v něm před pětapadesáti lety rezonovaly.