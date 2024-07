Plány ale zhatila druhá světová válka. Teprve v roce 1948 začala výstavba dokonce tří tratí, a to do Slatiny, Králova Pole a Tuřan. První trolejbusy posléze z Plzně dorazily v červnu roku 1949. „Nejstarším dochovaným brněnským trolejbusem je vůz typu Škoda 7Tr4 z roku 1954. Škodu 6Tr máme z Plzně,“ poznamenal odborník na brněnskou hromadnou dopravu z Technického muzea v Brně Tomáš Kocman.

Jen o několik měsíců později se k první trolejbusové trati do Slatiny přidala druhá, která vedla do Králova Pole. Z někdejšího náměstí Rudé armády, které dnes lidé znají spíše pod názvem Moravské náměstí, vyjela linka číslo 22 do Králova Pole poprvé 6. listopadu 1949.

Přes dnešní Kounicovu ulici, tehdy pojmenovanou jako Leninova, brázdil trolejbus brněnské silnice dále přes ulici Jana Babáka, Dobrovského, Vodovu až po křižovatku Vodovy a Červinkovy. Tam měly trolejbusy svou konečnou.

close info Zdroj: Deník/Markéta Evjáková zoom_in Před pětasedmdesáti lety začala v Brně fungovat trolejbusová doprava. První vozy vyjely do ulic 30. července 1949. Pro zvětšení klikněte. Na konci téhož roku, 31. prosince 1949, se k dosavadním dvěma trolejbusovým linkám přidala ještě třetí vedoucí z Komárova do Tuřan. V době cesty projížděla Hněvkovského, Kaštanovou a Revoluční ulicí. Přestože trolejbusovou trať prodloužili dělníci o deset let později až do zastávky Tuřany, smyčka, dlouhého trvání tato linka neměla. Zanikla 1. září 1968.

Ačkoli trolejbusy s číslem 23 v Brně dojezdily, dřívější linky 21 a 22 se v modifikované podobě dochovaly ve městě dodnes. Zatímco dnešní linka 32 stále z centra města zajíždí až do Králova Pole, trolejbusy číslo 21, dnes známé jako 31, jezdí již sedmdesát let až do Šlapanic na Brněnsku. Jedná se současně o jedinou trolejbusovou trať, která končí až za hranicemi Brna.