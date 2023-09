/FOTO, VIDEO/ Do roka a půl chce vedení Brna stihnout postavit třetí halu pro míčové sporty v areálu Vodova. Brno bude přespříští rok hostit dvojí mistrovství v basketbale. Aby splnilo podmínky, musí navýšit počet hracích ploch. Její stavbu vedení města slavnostně zahájilo v úterý, potrvá osmnáct měsíců.

Hala bude stát na místě nevyužívaného asfaltového hřiště. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Zhruba tři měsíce po dostavbě haly se v ní odehraje část mistrovství Evropy žen v basketbale, za další měsíc pak areál Vodova navštíví juniorské reprezentantky, aby se utkaly na mistrovství světa v basketbale. „Mistrovství světa bude v červenci, mistrovství Evropy v červnu. Myslím si, že tam máme určitý polštář, abychom to stihli," uvedl brněnský radní pro oblast sport Tomáš Aberl.

V roce 2026 se v Brně odehraje další mistroství světa v basketbale, tentokrát v kategorii kadetek do sedmnácti let. „Pro takové turnaje má Mezinárodní basketbalová federace požadavek, aby byly k dispozici dvě hrací a dvě tréninkové plochy, což splníme právě vybudováním nové haly," vysvětlil Aberl.

Juniorské mistrovství světa i evropský šampionát žen se v Brně podle vedení města uskuteční i v případě, že by stavbu provázely komplikace a dělníci by ji nestihli dokončit ve stanoveném termínu. „Jednali jsme o všem. Samozřejmě máme další zálohy, kdybychom to nestihli," potvrdil Aberl.

Třetí hala pro míčové sporty bude kromě pořádání vrcholových soutěží sloužit především k tréninkům dětí a mládeže. „Dá se rozdělit na tři tréninkové plochy, tím pádem se klubům sníží hodinový pronájem, který je u těchto velkých hal drahý," popsal generální ředitel Starez-sportu Martin Mikš. Průměrný hodinový nájem hrací plochy je ve stávajících dvou halách v areálu Vodova momentálně zhruba dvanáct set korun.

Chybí především další tréninková plocha

Kapacity stávajících hal pro míčové sporty v Brně jsou nedostačující. „Naplnili bychom je i dvakrát," řekl Mikš. Ve městě chybí především další tréninková plocha, proto uvažovalo vedení města o jejím vybudování už dříve. Když Česká republika získala od Mezinárodní basketbalové federace pořadatelství dvou světových šampionátů, rozhodlo se vedení Brna celý proces urychlit, aby se obě plánované akce mohly uskutečnit právě zde.

Halu postaví dělníci na místě v současnosti nevyužívaného asfaltového hřiště, v těsné blízkosti jedné ze dvou již existujících hal ve sportovním areálu Vodova. Obě sportoviště spolu navíc budou propojená. K omezení provozu areálu by za rok a půl plánovaných prací dojít nemělo, Starez-sport chce zachovat i blízké kluziště.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Nové sportoviště postaví společnost Moravostav Brno, která uspěla ve veřejné zakázce s nabídnutou cenou bezmála devadesát milionů korun. „Budova bude padesát pět metrů dlouhá a téměř čtyřicet metrů široká. Práce zahrnují také rekultivaci okolí, úpravu vstupu, příjezdové cesty z ulice Vodovy a areálového osvětlení či zpevněných ploch,“ vyjmenoval náměstek primátorky René Černý, který má v gesci investice.



Třetí hala pro míčové sporty Vodova

· Rozměry stavby: 55 m x 40 m.

· Rozměry sportovní plochy: 49,40 m x 29,70 m, výška stropu po nosníky 7 m, po atiku 10 m.

· V provozní části se nachází jednopodlažní zázemí – vstup, propojení se starou halou, šatny, sprchy.

· Sportovní část lze využívat pro trénink i mistrovské zápasy – podélná hřiště 40 m x 20 m pro házenou, futsal, florbal nebo 3 příčná hřiště 26 m x 14 m pro basketbal, nohejbal, volejbal.

· Teleskopická tribuna přibližně pro 200 diváků.

· Projekt zahrnuje rekultivaci okolí haly, úpravu vstupu a příjezdové komunikace z ulice Vodovy a úpravu areálového osvětlení a zpevněných ploch.

· Vybudováno bude 37 nových parkovacích míst.