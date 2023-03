Uzavírka přetne silniční tepnu mezi Brnem a Vyškovem. Důvodem je kritický stav dvou mostů poblíž Rohlenky – odpočívadla u dálnice D1. Bourání a následná výstavba začnou od úterý 21. března. Informovali o tom zástupci Jihomoravského kraje, který se o silniční spojku stará. Stávající mosty mají více než sto let.

Stav mostů na silnici II/430 u Rohlenky je v bídném stavu. | Foto: Jihomoravský kraj

Ředitel Správy a údržby silnic Roman Hanák připomněl, že doposud přejezd přes most řídil semafor. „Hledali jsme cesty, jak most ponechat v částečném provozu. Tím by nebyla doprava pro řidiče tolik komplikovaná. Vzhledem k tomu, že se v úterý pustíme do stavebních prací, vyzvali jsme odborníky, aby posoudili, zda můžeme opravy provádět po polovinách,“ sdělil Hanák.

CO OČEKÁVAT?



Stavba má trvat do konce roku 2023. Náklady přesahují 28 milionů korun. O práce se postará Stavby SR Group. Částečný provoz může být v závěru září.

Ukázalo se však, že stav je velmi špatný. Kvůli nestabilní konstrukci není provoz při práci možný. „Autorizovaný inženýr jednoznačně doporučuje úplnou uzavírku. Tím se musíme řídit a budeme se snažit stavět co nejrychleji tak, abychom provoz obnovili co nejdříve,“ přislíbil ředitel Hanák.

Dělníci dva nynější mosty zbourají a postaví nový založený na pilotech. „Součástí stavby je i rekonstrukce přilehlých úseků silnice a sjezdů. Celkem se tu bavíme o délce úprav v rozsahu 285 metrů,“ informoval ředitel Hanák.

Veškerá doprava povede na dálnici D1. Pouze linkové autobusy pojedou po trase Bedřichovice – Šlapanice – Jiříkovice a naopak.