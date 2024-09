Kapacity tu plánují navýšit. „Už teď víme, že od září příštího roku budeme mít kapacitu o zhruba šest set lůžek vyšší a celkově budeme moct ubytovat přes čtyři tisíce studentů,“ sdělil Sajbot. Vedení Vysokého učení technického ani Mendelovy univerzity podle tamní mluvčí Terezy Pospíchalové nic takového nyní neplánuje.

close info Zdroj: infografika Deník/Markéta Evjáková zoom_in Ceník a kapacita vysokoškolských kolejí v Brně.

Na kolejích všech tří oslovených univerzit se dohromady letos ubytuje přes dvanáct tisíc studentů. Ceny, které zaplatí, začínají na 105 korunách za noc a můžou dosáhnout až na dvě stovky podle typu pokoje. A postupně se zvyšují. „Inflační doložka je součástí každé smlouvy o ubytování,“ přiblížil Sajbot, podle čeho ceny určují na Masarykově univerzitě.

Podle studentky Zuzany Poláchové, která na kolejích bude bydlet už čtvrtý akademický rok, jsou ceny vyšší, než by měly být, a občas vyjdou dráž než spolubydlení v pronajatém bytě. „Nevadí mi to, můj pokoj je moderně zařízený a vypadá dobře, ale kdybych platila šest tisíc měsíčně za nějaký starý komunistický pokoj z roku 1980, přišlo by mi to úplně absurdní,“ vyjádřila se.

Také podle brněnského ekonoma Petra Pelce je ubytování na kolejích i spolubydlení v pronajatém bytě v současnosti cenově srovnatelné. „Byty jsou vhodnější pro ty, kteří chtějí soukromí a klid při studiu, koleje s sebou zase nesou výhody, jako jsou menzy,“ vyjmenoval.

Studenti jsou podle Pelce ideálními nájemníky, vzhledem k tomu, že jsou obvykle bezproblémoví. „Mladí studenti většinou ještě nemají sociální nebo zdravotní problémy. Navíc není problém se jich po určité době zbavit,“ popsal Pelc výhody, které studenti pronajímatelům přináší.

Podle studentky Grety Huttové nebylo těžké najít si pronájem. „Po tom, co jsem se nedostala na kolej, jsem se přidala do různých skupin na sociálních sítích a našla si spolubydlení. Vzhledem k tomu, kolik lidí hledalo spolubydlící, mi to přišlo lehčí než se dostat na kolej,“ zamýšlela se.

Podle ekonoma Pelce nejsou ale ve všech bytech ideální podmínky. „Brno má dlouhodobě nedostatek bytových prostor, a tak studenti v centru často platí vysoké částky srovnatelné s Prahou. Spousta bytů je navíc technicky i morálně zaostalých,“ upozornil.

Kteří studenti se na kolej dostanou, většinou určuje pořadí jejich přihlášení. Přednost mají ti, kteří na koleji už bydlí. „Je to pro mě výhoda. Jakmile jsem se na kolej dostala, vždycky jsem si jenom obnovila přihlášku a měla jsem prioritu. Takhle může člověk na kolejích bydlet klidně celé své studium,“ pochvalovala si Zuzana Poláchová.

Podle výroční zprávy Vysokého učení těchnického za ubytování studenti v loňském roce zaplatili dohromady skoro dvě stě milionů korun. Mluvčí ostatních oslovených univerzit toto číslo nesdělili.