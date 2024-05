VIDEO: Bourání na výstavišti v Brně. Ze vzorového obytného domu zbyly jen sutiny

/ANKETA/ Prach a sutiny schované za bílou plachtou prosáklou deštěm. To je vše, co zbylo po takzvaném vzorovém obytném domě na brněnském výstavišti. Do stavby z roku 1928 v památkově chráněném území výstaviště se v těchto dnech zakously bagry, na jejím místě vznikne v dalších letech přesná kopie.

Pohled na zbouraný architektonicky cenný vzorový obytný dům. | Video: Deník/Terezie Heinz

Původně byl vzorový obytný dům architekta Josefa Havlíčka zamýšlený spíše jako dočasný exponát a experiment s levným bydlením. Svědčí o tom mimo jiné železobetonová konstrukce, kterou museli dělníci kvůli nekvalitnímu provedení záhy po výstavbě vyztužit. Stoleté čekání skončilo. Nesvačilka má vysvěcenou novou kapli, podívejte se Dům se měl stát součástí bloku složeného ze sedmi podobných domů ve třech různých variantách, zahrnovat měl rovněž služby, obchody a garáže. „V každém bloku plánoval architekt sedmdesát až osmdesát bytů, z toho šest čtyřpokojových, dvanáct třípokojových a čtyři až pět desítek nejmenších bytů,“ uvedla Veronika Králová v Brněnském architektonickém manuálu. Přestože se na stavbu zprvu nahlíželo jako na krátkodobou, stál dům přímo naproti zastávce hromadné dopravy Křížkovského až do tohoto týdne. „Po zahájení stavebních prací byly zjištěny takové odchylky od zjištěných a předpokládaných konstrukčních řešení originální stavby, že musel být záměr obnovy opakovaně upravovaný,“ vysvětlil Brněnskému deníku Rovnost vedoucí odboru péče o památkový fond brněnské pobočky Národního památkového ústavu Petr Holub. VIDEO: Nový cyklopruh v Brně. Projeďte se po novince v Jugoslávské ulici Významnou roli v konečném rozuzlení sehrál pokus o sanaci bytového domu ze sedmdesátých let minulého století. Ten originální konstrukci staticky narušil natolik, že dům již v současné době nebylo možné opravit.

Nahrává se anketa ... Stavbu pracovníci proměnili konkrétně v roce 1973, její funkci tehdy změnili z obytné na administrativní. Právě k administrativě sloužila budova až do demolice. Směrem do ulice zůstala fasáda až do likvidace v téměř nezměněném stavu, nejvýraznější proměna nastala na straně k výstavišti. Tamní boční terasy s pergolami, které dříve esteticky odlehčovaly hmotu stavby, dělníci zazdili. „Právě kvůli statickému narušení a s přihlédnutím ke zkušenosti s obnovou pavilonu G v devadesátých letech minulého století, přistoupil investor s projektantem po dlouhých jednáních k výstavbě kopie budovy,“ upřesnil vedoucí odboru péče o památkový fond brněnské pobočky Národního památkového ústavu Petr Holub. VIDĚLI JSTE? Prázdné výlohy a nabídka obchodů v centru Brna vadí lidem. Zdroj: Deník/Aneta Denemarková

