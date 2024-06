Dříve přepychový funkcionalistický dům, dnes pouze zašlá sláva, zarostlá zahrada a tabulka na rezavém plotě upozorňující, čím je Wittalova vila hodnotná. Budovu vlastní město, ve správě ji dosud měla městská část Brno-střed. To se nyní změní a pod svá křídla ji získá Muzeum města Brna, které vilu hodlá opravit.

Představitelé Muzea města Brna aktuálně připravují převod vily, následně se budou zabývat projektem a připravovat žádost o takzvané Norské fondy, které by významně pomohly s financováním rekonstrukce. „Odhad Brna-středu na opravu byl dvaatřicet milionů korun. To by mohlo platit, plus navíc příprava expozice,“ vyčíslila mluvčí Muzea města Brna Barbora Kachlířová.