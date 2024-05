Jako dlužník má totiž její náklady hradit. „V tom případě by část peněz platilo město. Proto jsme požadovali, aby byli projektant a zhotovitel vybráni ve výběrovém řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek,“ dodal Oliva s tím, že práce by mohly začít do dvou let. Podotkl ale, že vedení města nehodlá s akcí otálet.

Krajský soud v Brně loni v létě potvrdil rozhodnutí městského soudu, který společnosti vlastněné podnikatelem Liborem Procházkou nařídil stavbu strhnout. Zástupci firmy se proti rozsudku dovolali k Nejvyššímu soudu, který však dovolání i návrh na odklad vykonatelnosti rozsudku odmítl.

Že případ ještě není uzavřený, oznámil advokát Martin Machač, který společnost ve sporu zastupuje. „Neztotožňujeme se s usnesením Nejvyššího soudu. Nezbývá nám nic jiného než podat ústavní stížnost,“ uvedl Machač.



Garáže získala firma v minulosti ve dražbě, pozemek, na kterém stojí, ale spolu s nimi nevydražila. Město navíc neuzavřelo se společností nájemní smlouvu. „Že ohledně užívání pozemku pod garážemi nebyla v minulosti uzavřena nájemní smlouva, vyplývá z dřívějšího jednání města, které po klientovi požadovalo nájemné v neakceptovatelné výši více než dvacetinásobku obvyklé ceny. Po jiných vlastnících staveb v Boby centru přitom požadovalo zcela běžné nájemné,“ vyjádřil se advokát.

Jednání města je podle Machače v rozporu s dobrými mravy. „Žádat za těchto okolností odstranění stavby s odůvodněním, že chybí nájemní smlouva, není podle našeho přesvědčení důvodné,“ doplnil právník.

Zástupci firmy poukazují na posudek znalců z Kloknerova ústavu v Praze, podle kterého by odstranění budovy mohlo narušit statiku okolních staveb, včetně bytových domů a silnice. Stavbu totiž pracovníci museli kvůli nestabilnímu podloží postavit na téměř tři sta pilotách, tedy na hlubinné základové konstrukci. „Podle znalců se přitom obdobné podzemní stavby běžně neodstraňují a vždy se hledá možnost jejich zakomponování do nového využití území. Náklady na odstranění by podle znalců činily nejméně sto milionů korun,“ podotkl Machač.