Hodně mokrý červen mají za sebou brněnské Žabovřesky. Tamní měřící stanice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ukázala za uplynulý měsíc 236 milimetrů napršené vody při deštích. Oproti loňskému roku je to desetkrát víc, navíc také suverénně nejvyšší číslo za posledních 45 let měření.

Deštníky nebo nepromokavé bundy zažívaly v červnu letošního roku žně. Podle předběžných údajů ČHMÚ ze stanice v brněnských Žabovřeskách zde pršelo extrémně hodně.

Zatímco v předchozích třech letech se množství vody nevyšplhalo ani na hodnotu sta milimetrů spadlých srážek, letošek ukazuje číslo 236 milimetrů. To je desetinásobně víc než loni a suverénně nejvíc od roku 1980.

KOLIK VODY VLASTNĚ NAPRŠELO Spadlé srážky v milimetrech se počítají podle toho, kolik vody napršelo na plochu o rozměru metr krát metr.

Údaj v milimetrech tak zároveň odpovídá počtu litrů vody, kterou byste rozlili na plochu velikosti metru čtverečního, nebo spíš krychlového (aby se vám voda nevylila).

V případe brněnských Žabovřesk byste se tedy v prostoru o rozměrech metr krát metr úplně ponořili pod vodu. Výška hladiny by dosahovala do výšky 2 metry a 36 centimetrů.

To ale neznamená, že by podobně srážkově bohatá nadílka zasáhla celé Brno. „Zajímavé je, že jen o několik kilometrů dál v Brně-Tuřanech to v červnu 2024 bylo jen něco málo přes 110 milimetrů,“ poznamenal vedoucí oddělení kvality ovzduší ČHMÚ Brno Jáchym Brzezina na svém účtu na sociální síti X.