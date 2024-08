Místem mezi ulicemi Luční, Mozolky a Foerstrova prochází i lidé, kteří přímo v místě nebydlí. Tvoří totiž přímou spojku mezi ulicí Přívrat a zastávkou Mozolky v Horově. „Tento veřejný prostor mezi bytovými domy z období sedmdesátých let při ulici Luční si vážně zaslouží obnovu," přiznal starosta Žabovřesk Filip Leder.

Zanedbaný stav betonového hřiště s malým oploceným pískovištěm mezi paneláky kritizují někteří místní. „Vypadá to příšerně. Opravu kvituji, těším se na ni. Děti budou mít určitě radost, zatím jich sem moc nechodí. Myslím, že to bude super," zamyslel se například Pavel Pikna.

Dělníci zde mimo jiné zbourají stávající betonové obrubníky a připraví půdu pro okrasné záhony či dopadovou plochu budoucího hřiště pro starší děti, které zde vznikne. Kromě toho bude ve vnitrobloku i nové pískoviště a místo pro setkávání. Obnovy se dočká také přilehlý prostor pro komunální odpad. „Začneme v předposledním srpnovém týdnu a hotovo bude za čtyři měsíce," upřesnil Leder.

Na dětském hřišti bude dětská šplhací sestava se skluzavkou a s požární tyčí, řetězová houpačka a dvě pružinová houpadla. Okolní zeleň plánuje vedení městské části zachovat, kromě jedné borovice, kterou nechá pokácet.

Právě kvůli obavám z úbytku zeleně s projektem nesouhlasí například obyvatelka, která se redaktorce na místě představila jako Marie. „Myslím si, že by se mohly zachovat travnaté plochy. Stačilo by přidat lavičky, dát pryč beton a nahradit ho štěrkem. Jsem udivená, že tady vznikne hřiště, přitom kolem jsou další a starší lidi nemají kde trávit čas. Je to předražený úlet," poznamenala žena.

Obnova hřiště bude stát necelých deset milionů korun. Polovinu z ceny zaplatí město, zbytek doplatí městská část.

O zkrášlení zanedbaného prostoru se pokoušeli obyvatelé Žabovřesk už v roce 2017 a znovu pak o rok později pomocí participativního rozpočtu. Cílem navrhovatele Petra Gábrlíka bylo v obou ročnících přetvořit vnitroblok na místo pro odpočinek a zábavu se stoly s lavicemi, zelení a menším hřištěm pro děti. Ani jednou ale projekt nezvítězil. V roce 2017 pro něj hlasovalo téměř šest stovek lidí, o rok později bezmála čtyři stovky.