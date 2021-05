Radní městské části schválili také bezplatné užívání reklamních nosičů u podniků. S jejich pomocí mohou restauratéři hosty upozornit na povinná hygienická opatření. „Doufám, že odpuštění poplatků za zahrádky usnadní provozovatelům kaváren, restaurací a podobných zařízení rozjezd podnikání po několikaměsíčním nuceném lockdownu,“ uvedl v úterý starosta Brna-středu Vojtěch Mencl.

I přes prominutí poplatku si musí restauratéři u úředníků Brna-středu vyřídit povolení k umístění zahrádky. Získali ho už asi dvě stovky provozovatelů včetně Podsedníka. „Zahrádku už máme nachystanou, schází nám tam dát stoly a židle,“ sdělil.

Další desítky žádostí o umístění zahrádek úředníci radnice momentálně řeší. Loni jich na území Brna-středu vyrostlo okolo čtyř stovek. Letos očekávají představitelé městské části podobný počet. „Navíc už loni provozovatelé i díky odpuštění poplatků rozšiřovali plochy zahrádek na maximální povolenou velikost tak, aby i při přísnějších opatřeních, například nutných rozestupech a omezení počtu lidí u jednoho stolu, mohli obsloužit co nejvíce hostů," zmínila mluvčí radnice Kateřina Dobešová.

Odpuštěním poplatku zmizí provozovatelům podle ekonoma Petra Pelce jedna z jejich finančních zátěží. „Je to nejen pomoc restauratérům, ale i života v centru, protože jakýkoli krach těchto subjektů pak přináší pár měsíců rekonstrukcí, které mohou v sezoně působit špatně,“ řekl odborník.

K odpuštění poplatku za umístění zahrádek vyzvali představitele městských částí nedávno brněnští radní. Z městské kasy jim plánují uhradit ušlé příjmy ve výši víc než šesti milionů korun. Schválit to musí ještě městští zastupitelé na květnovém jednání.

Ke stejnému kroku přistoupili brněnští radní už loni, kdy také výpadky příjmů radnicím vykompenzovali. „Chceme s nadcházející hlavní turistickou sezonou přispět k tomu, aby se město vrátilo k relativně normálnímu životu. Loni se léto v Brně i přes veškerá omezení vydařilo, doufejme, že stejné to bude i letos,“ řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Nejvíc peněz získají v případě schválení do rozpočtu v Brně-středu, a to kvůli největšímu množství zahrádek. Například loni se jednalo zhruba o pět milionů korun. „Za kompenzace odpuštěných poplatků za zahrádky budeme rádi, našemu rozpočtu to pomůže. Jejich prominutí jsme však plánovali provést i bez tohoto příslibu, protože velmi silně vnímáme obtížnou situaci všech podnikatelů v gastronomických provozech i maloobchodě," doplnil Mencl.