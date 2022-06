Vzduch na padnutí a nedostatek vody v centru města. Tak popisuje aktuální horké dny Denisa Králová z Brna. „Na Mendlově náměstí u zastávek chybí pítko a nejsou tam ani žádné stromy. To samé platí v Pekařské ulici, takže je tam pěkná výheň,“ svěřuje se Brňanka.

Podle meteoroložky Jitky Kučerové z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu budou tropické teploty v Brně panovat po celý pracovní týden. „Většinou se budou pohybovat mezi třiatřiceti až pětatřiceti stupni Celsia, jen v úterý může být tak o stupeň až dva méně,“ přiblížila meteoroložka.

Vodní spoušť v Brně: na pěti místech praskl vodovod, omezení komplikují dopravu

V případě několika po sobě jdoucích tropických dní zajišťují představitelé radnice Brna-středu kropení historického centra Brna. „Zatím to v úmyslu nemáme. V noci by měl přijít déšť, který by ulice zchladil. Kropení jsme však schopni operativně zajistit v řádu hodin, proto v nejbližších dnech budeme sledovat vývoj počasí a v případě potřeby jej objednáme,“ sdělila mluvčí Brna- středu Kateřina Dobešová.

Podle Dobešové kropící vůz projíždí místy, kde se pohybuje velké množství lidí, jsou tam téměř výhradně budovy, rozpálená dlažba a není tam možnost ochlazení. „Jedná se o náměstí Svobody, Dominikánské náměstí, Kobližnou, Rašínovu, Zámečnickou, Jánskou, Orlí, Masarykovu ulici a podobně,“ vyjmenovala mluvčí.

Pítka a koupaliště z kašny

Brňanům i turistům slouží navíc k osvěžení v letních horkých dnech několik pítek či vodních prvků. V centru města se zchladí především v kašnách a fontánách. „Lidé se mohou osvěžit například v kašnách na Zelném trhu, v parku Danuše Muzikářové, ve fontánách na Komenského náměstí, v parku Koliště pod Janáčkovým divadlem, na Obilním trhu a v přírodním jezírku na Kraví hoře. Na všech těchto místech jsou v provozu i pítka. Jediné, které je vypnuté kvůli rekonstrukci, je v parku na Moravském náměstí, kde vzniká i nový vodní prvek,“ doplnila Dobešová.

Z fontány Flash Wall před brněnským Janáčkovým divadlem se každoročně v parných dnech stává koupaliště. Vstup do tohoto vodního prvku ale zakazuje provozní řád. „Tyto typy dokumentů městská policie podle zákona přímo nevymáhá. Nápravu může zjednat správce fontány, tedy Veřejná zeleň města Brna. Pracovníci nás mohou požádat o asistenci při vymáhání provozního řádu,“ sdělil mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Orel si připomíná sto let od sletu v Brně, městem prošel třísethlavý průvod

Další vodní prvky včetně mlžítek, vodních schodů či studny, které spadají do správy veřejné zeleně, se nachází na náměstí Svobody, Jakubském náměstí, v Denisových sadech, na Špilberku či v parku Lužánky.

Podle sociálního ekologa Ivana Ryndy je teplota ve městech v parných dnech až o pět stupňů vyšší než ve volné krajině. „V létě je pro klima klíčová zeleň, které ve městech ubývá, stejně tak jako vody a vodních prvků, takže se efekt tepelných ostrovů ještě umocňuje. Města jsou na tom hůře i kvůli globálním poruchám klimatu. Jako celek na ně nereagují jako ekosystém, který by se jim měl přizpůsobit a zmírňovat produkci skleníkových plynů například redukcí černých asfaltových ploch ve městech, které se v horkých dnech hodně zahřívají,“ vysvětlil sociální ekolog.

Podobného názoru je i náměstek brněnské primátorky Petr Hladík. „Tam, kde to lze, tak se v rámci rekonstrukcí snažíme stromy umísťovat. Na některých místech to není možné kvůli velkému množství technických sítích. Poslední dva roky jsme se navíc snažili zastínit velmi frekventované části města, které navštěvují senioři nebo rodiče s dětmi. Jednalo se především o dětská hřiště,“ informoval náměstek.