/VIDEO/ Příjemnější má být nově čekání na vozy městské hromadné dopravy pod přístřeškem na zastávkách v brněnských Židenicích. Na prvních pěti místech získaly přístřešky zatmavovací střechu. Nedávno ji nainstalovali pracovníci společnosti EuroAWK. Firma přístřešky vlastní. Nedávno ji nainstalovali pracovníci společnosti EuroAWK. Firma přístřešky vlastní. Zatmavovací střechy by podle židenické místostarostky Jany Šťastné měly poskytnout cestujícím stín a snížit teplotu až o pět stupňů Celsia. Někteří obyvatelé Židenic jsou ale vůči novince skeptičtí. „Nápad je to hezký, ale asi to nebude mít takový efekt,“ míní například Danuše Poláchová.