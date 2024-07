Omezení pro auta platí až do 13. listopadu. Pro pěší i kočárky je přejezd přístupný i v době uzavírek. „Koridor pro pěší a kočárky je z našeho pohledu nutností. V lokalitě totiž neexistuje žádná náhradní trasa pro pěší," sdělil mluvčí Rosic Jakub Hnát.

Přejezd v Rosicích není jediným uzavřeným kvůli elektrizaci této železniční trati. „Aktuálně je do 9. srpna uzavřený přejezd v Tetčicích, následovat budou uzavírky přejezdů v Zastávce od konce srpna do 9. října a v Omicích od 12. září do 25. října," informoval mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Stavbaři nyní na železniční trati pracují například na rozšiřování násypů a úpravě skalních svahů, pokračují také práce na všech mostech. „V Zastávce staví podchod. Vznikají také nová nástupiště, v současné době v Omicích a Rosicích. V celém úseku je s výjimkou některých přejezdů snesený železniční svršek, s položením nového v obou kolejích začneme v září," přiblížil Gavenda.

2. etapa elektrizace Brno – Zastávka konkrétní úpravy: elektrifikace a zdvojkolejnění trati, rekonstrukce zastávek Omice a Rosice u Brna a železničních stanic Tetčice a Zastávka u Brna, například v Zastávce i vznik nového podchodu s výtahy

Při stavbě projdou rekonstrukcí zastávky v Omicích a Rosicích. V Tetčicích vznikne pro cestující nová zastávka s nástupišti končícími u stávajícího železničního přejezdu. Stávající traťová rychlost osmdesát kilometrů v hodině se zvýší až na 120 kilometrů v hodině.

Práce na stavbě nové koleje a na modernizaci současné infrastruktury postoupily podle Správy železnic do finální části letos na jaře, kdy se od 30. dubna zcela zastavil provoz na trati. „Intenzivní stavební činnost bude pokračovat až do 14. prosince, kdy se na trať opět vrátí vlaky," zmínil Gavenda. Předpokládané celkové náklady na tuto etapu činí přibližně 3,1 miliardy korun.

Díky elektrizaci a zdvojkolejnění trati se zlepší počet vlakových spojů mezi Brnem a Zastávkou. „Modernizací trati se výrazně zatraktivní spojení pro cestující, které dosud nejsme v úseku schopní nabídnout,“ podotkl už dříve ředitel firmy Kordis Jiří Horský.

Z modernizace železnice a plánovaného navýšení černosti spojů mají radost i v Rosicích. „Věříme, že tato investiční akce přinese v dalších letech větší pohodlí našim obyvatelům při jejich cestování. Momentální komplikace spojené především s uzavřenými přejezdy považujeme za méně příjemnou, ale nutnou součást probíhající stavby, kterou je bohužel potřeba přečkat," podotkl mluvčí rosické radnice Hnát.