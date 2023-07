Nynější stav zeleně kritizuje například studentka Ema Večeřová. „Je neskutečné sucho . Za chvíli se budeme bát o dostatek pitné vody. Ne o zalévání uměle vysázených stromů . Navíc v podmínkách, které k tomu nejsou vůbec vhodné,“ sdělila. Stromy tam vysadila zhotovitelská firma jako součást projektu Šalinou do kampusu před dvěma lety.

O stromy se od výsadby stará Veřejná zeleň města Brna. „Stromy zaléváme v cyklu tří až čtyř týdnů. Máme na starost čtyři tisíce stromů po celém Brně, což je trochu komplikované. Pokud dostaneme upozornění, jedeme na dané místo častěji,“ vysvětlila správkyně stromořadí Zdeňka Fendrichová.

Trať ke kampusu v Brně ve dvou a půl minutách. Podívejte se, jak ji stavěli

Na situaci na zastávkách Osová a Karpatská upozornil tento týden na Twitteru opoziční brněnský zastupitel za Piráty Marek Lahoda. Podle něj se nejedná o první případ. „Stromy vysadí a nechají uschnout. Opakuje se to poměrně často. Je to samozřejmě tím, že se otepluje a stromy potřebují větší zálivku," řekl Deníku.

Město podle něj ale nepostupuje systematicky. „Usychající stromy pro něj nejsou priorita. Raději investuje miliardy do nějaké haly, než aby zajistilo pořádnou infrastrukturu, která nás připraví na klimatickou krizi,“ sdělil Lahoda.

Podle Fendrichové zaměstnanci městské firmy, která se o zeleň stará, stromy zalévat zvládají. Situaci jim komplikují dlouhodobě vysoké teploty. „Navíc některé stromy na zastávkách jsou muchovníky. Jedná se o stromy, které trpí na úpal listu stejně jako například třešeň. Když je ostré a dlouhodobé slunce, tak ho spálí. A je jedno, jak strom zalévám,“ podotkla.

Rozsáhlé sázení stromů

Na výběr druhu stromů, které tam vyrostly, neměla podle Fendrichové Veřejná zeleň města Brna vliv. „My jsme stromy vysadili podle projektu, který jsme dostali. Je to tedy na projektantovi,“ řekla Fendrichová.

Nároží Šumavské a Kounicovy je opravené. Chybí tam zeleň, mrzí Brňany

To potvrdila Deníku i mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Doležalová. „Zhotovitel projektu Šalinou do kampusu dostal pouze rámcové zadání vycházející z územního rozhodnutí a veškeré postupy a technologie si volil sám,“ uvedla.

Součástí projektu bylo i rozsáhlé sázení stromů. „Tu měl na starost opět zhotovitel. Jestli si zvolil vaky nebo jiný druh pravidelné zálivky bylo a je na něm. Rozhodoval i o tom, od jakého dodavatele pořídil rostlinný materiál. Součástí díla je i povinná péče o vysazenou zeleň a v neposlední řadě i pětiletá záruka. V případě, že by se projevil se zelení nějaký problém, bude muset zhotovitel věc řádně napravit,“ upřesnila Doležalová.

Zdroj: Deník/Alžběta Kadlecová

Právě s nedostatkem vaků se potýká Veřejná zeleň. „Mámě jich pouze čtyři sta, to určitě nestačí. Ale konkrétně na zastávkách Osová a Karpatská by vak stromy nezachránil. Tam je možnost udělat pořádnou závlahovou misku. Vak se dává do míst, kde se špatně vsakuje půda. Má v sobě malé dírky, takže vodu uvolňuje postupně,“ vysvětlila Fendrichová. Vaky využívají například v České ulici v historickém centru města.