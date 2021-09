Podle brněnského astrofyzika a aktivisty Jan Hollana by lidé měli psát vzkazy svým politiků, aby na tyto požadavky brali zřetel.

Aktivisté z Fridays for Future před časem zformulovali klimatické požadavky, se kterými konfrontují jednotlivé představitele politických stran, kandidující v říjnových parlamentních volbách. Minulý týden například vystavili osobně nelichotivé hodnocení předsedovi ODS Petru Fialovi přímo v jeho kampani v Brně. Hnutí tlačí na politiky, aby před hrubým domácím produktem dávali přednost stavu přírody a ochraně klimatu. Nejlépe v jejich hodnocení dopadli představitelé Pirátů a starostů a strany Zelení.

V Brně se demonstrace zúčastnily dvě stovky lidí. „Z těchto voleb musí vzejít vláda, které nebude lhostejný boj za klimatickou spravedlnost,“ řekl Ctibor Prokop, student tišnovského gymnázia a mluvčí hnutí Fridays for Future.

Brněnští studenti sdružení kolem klimatického hnutí Fridays for Future demonstrovali za udržitelný rozvoj planety v centru Brna. K nim se přidala řada lidí, která sdílí obavy z klimatických změn a ekologických katastrof. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Ekologické hnutí Fridays for Future po covidové pauze svolalo další globální klimatickou stávku. V České republice to byly stovky lidí v Praze a Brně, masovější akce se uskutečnily například v Berlíně.

