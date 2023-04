/VIDEO/ Za pět minut dvanáct. Z Bráfovy se hrne dav lidí směrem k dokončenému tunelu na Žabovřeské. Podívat se na něj přišli rodiče s malými dětmi, skupinky mladých i postarší páry. V pravé poledne pak pracovník v reflexní vestě odtahuje pásku a stovky zvědavých lidí vyráží do chladného půlkilometrového průjezdu ve skále pod Wilsonovým lesem.

Brňané se přišli podívat na nový tunel v Žabovřeské. | Video: Deník/Michal Hrabal

Polední slunce oslňuje návštěvníky nořící se do devět metrů širokého šedivého prostoru. Jednomu z nich zazvoní telefon. „Zdravím z brněnského metra!" zahlásí do něj mladý muž v nadsázce. Mobily nebo foťáky vytahují také ostatní, cestu tunelem si fotí a natáčí, nebo před zařízením nechávají pózovat své ratolesti s barevnými balónky, které dostaly u vstupu.

Den otevřeného tunelu na Žabovřeské v Brně: Deník tam projel šalinou, podívejte

Zhruba v polovině se pak všichni zastavují a zvídavě nakukují do menšího tunelu, který vede kolmo k tramvajové dráze a který má sloužit jako úniková cesta. Mnozí se fotí také v pravidelně se objevujících výklencích. „Každých padesát metrů je kvůli kanálu výklenek. Stejně jako na ulici, to je opravdu česká a slovenská specialita," kroutí hlavou žena, která se redaktorce Deníku představila jako Daniela.

VIDEO: Obří zájem v Brně o prohlídku nejdelšího tunelu. Podívejte se do něj také

Tunelem se v lehké ozvěně ozývá pobíhání dětí a jejich nadšené hlasy. „Líbí se ti tu?" ptá se mladá maminka Jana své dcerky. Ta stydlivě přikyvuje hlavou. Podívat se spolu byly i na listopadovém otevírání největšího tramvajového tunelu v České republice, který vede v Brně od zastávky Osová k univerzitnímu kampusu. „Je to zajímavé, až tady budou jezdit šaliny, tak už se sem člověk nedostane," říká žena.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Oficiální tramvajová linka tunelem projede poprvé v pondělí. Půjde o linku číslo 1, která tak po dvou letech opět pojede z Pisárek přes Bráfovu až na Ečerovu v Bystrci. To s sebou ponese také změnu intervalů na linkách 3 a 10 a zrušení provizorní 11. „Hlavně že to pomůže, to je nejdůležitější. Zatím jsme tady nejezdili, ale až nám tady postaví hokejovou halu, tak sem budeme jezdit," smějí se manželé Otrubovi z Žabovřesk.

VIDEO: Podpis za 4 miliardy. Stavba multifunkční haly v Brně může začít v létě

Po východu z tunelu směrem k Pisárkám se proti skalnatému srázu tyčí kaple svatého Antonína Paduánského, kterou město nechalo vloni zrekonstruovat. Také na ni se jdou přítomní návštěvníci zblízka podívat. Kaple by měla být po dokončení prací na velkém městském okruhu zasvěcená svaté Barboře, která je patronkou horníků a důlních staveb.