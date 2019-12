Nové zelené přístřešky: jeden vyjde na 400 tisíc, porostou na nich netřesky

Výstaviště – hlavní vstup a Ústřední hřbitov. To jsou dvě zastávky městské hromadné dopravy, na které byly v uplynulých dnech instalovány první zelené přístřešky v Brně. Do konce letošního roku přibudou ještě další dva, a to u Anthroposu a na Mendlově náměstí.

Čtyři nové přístřešky na zastávkách MHD v Brně budou mít zelené střechy. | Foto: archiv MMB

Vhodné lokality k instalaci nechalo vytipovat vedení města, výrobu a montáž zajišťoval brněnský dopravní podnik. „Brňanům přinesou komfort při cestování a navíc můžeme být svědky testování zcela nové varianty – zelených přístřešků, které doposud v Brně nebyly," uvedla primátorka Markéta Vaňková. Jejich výhodou je vedle atraktivního vzhledu také absorpce slunečních paprsků a tudíž ochrana cestujících v horkých letních dnech. Střechy přístřešků jsou totiž osázeny netřesky a rozchodníky, což jsou nenáročné sukulentní rostliny. Ty se podle primátorky nemusejí zalévat a stačí je jednou do roka pohnojit. První dva přístřešky, z nichž každý přijde na 400 tisíc korun, byly instalovány začátkem prosince na zastávkách Ústřední hřbitov ve směru na Modřice a Výstaviště – hlavní vstup ve směru do centra Brna. Další dva budou do konce roku umístěny na Mendlově náměstí na zastávku tramvaje linky 6 směr Starý Lískovec a na zastávce Anthropos, směr Kamenný vrch. „Jedná se o ověřovací sérii, kterou chceme otestovat přijatelnost pro prostředí, ale i zkvalitnění veřejného prostranství. Na základě zkušeností se budeme na úrovni města rozhodovat, jaké typy přístřešků budou pro vytipované lokality vhodné. Ve spolupráci s dopravním podnikem budou připraveny ještě další dva typy. Projektem otevíráme diskusi o tom, jak by měl v budoucnu městský mobiliář vypadat," řekl brněnský radní pro dopravu Kratochvíl. Lokality pro další, konstrukčně jednodušší typy, budou vybrány v nejbližším období. Jednodušší přístřešky přijdou na 200 tisíc korun.

Autor: Redakce