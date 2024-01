/FOTO, VIDEO/ Roky opuštěný třípatrový dům v havarijním stavu v brněnských Židenicích začnou letos dělníci opravovat. Vedení městské části v pondělí schválilo vypsání výběrového řízení na zhotovitele oprav. Po rekonstrukci za asi sto milionů korun budou v domě bydlet žideničtí senioři.

Zchátralý dům v brněnských Židenicích. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Z domu z konce devatenáctého století na konci Porhajmovy ulice v Brně zbydou pouze nosné zdi. Zbytek dělníci zbourají a postaví znovu. Místo stávající střechy přibyde nástavba a dům tak povyroste o jedno patro. „Bude zde zhruba pětadvacet bytů, výtah, parkovací místa v nádvoří, dva velké nebytové prostory k pronájmu a čtyři klubovny," vyjmenoval židenický starosta Petr Kunc.

Byty o dispozici 1+kk a 2+kk chce vedení městské části pronajímat především seniorům. „S tím, že nám vrátí jiné obecní byty, které jim nevyhovují kvůli chybějícímu výtahu, špatné dispozici, nevhodné koupelně, nebo velké rozloze a tím pádem i nákladů. Jednáme i o možných startovacích bytech v nejvyšším patře," doplnil Kunc.

Přímo před vchodem do domu je tramvajová zastávka, další je pak za rohem. V blízkosti je také restaurace, kavárna, lékárna či obchod. Opravu několik let opuštěné budovy, ve které často pobývali i lidé bez domova, místní vítají. „Samozřejmě že s rekonstrukcí souhlasím, pokud bude dům určen právě pro seniory. Zase tolik míst pro ně není. Třeba i já jednou zrovna tohle budu potřebovat," vyjádřila se například Ilona Doubravská.

V domě mohou zřídit výdejnu jídel

Další z věcí, kterou vedení Židenic musí projednat, je možné zřízení výdejny jídel v opraveném domě. „Počítali jsme s tím, že vy tam byla výdejna jídel z některé školní kuchyně, ale teď je situace s pomocnými silami ve školách složitá, takže vyčkáváme," vysvětlil Kunc.

Vizí židenického starosty je i sdílené elektroauto, které by měli důchodci v domě k dispozici. „Je zbytečné, aby někteří měli auto, kterým ujedou několik kilometrů za měsíc nebo dokonce za rok. Ti, kteří by se vzdali svého vozidla, by mohli by mít k dispozici sdílené elektroauto. S přípravou na něj počítáme, pak bude záležet na dotacích a provozu v domě," dodal Kunc.

Vypsání výběrového řízení na zhotovitele oprav schválili žideničtí radní v pondělí. Podle Kunce by měla nabídka být do deseti dnů na věstníku veřejných zakázek a samotné výběrové řízení pak potrvá asi dva měsíce. S rekonstrukcí souhlasí i někteří opoziční zastupitelé. „Dům je v extrémně špatném stavu, je to jizva na tváři Židenic. Za mě je to krok správným směrem," řekl redaktorce Deníku například Tomáš Koláčný.

Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou v současnosti ve výši asi sto milionů korun a budou hrazeny z rozpočtu městské části. Délku trvání stavby odhaduje Kunc na asi rok a půl.

Dům je už roky neobývaný

O podobu a fungování domu se vedení Židenic zajímá už skoro dvacet let. Od roku 2006 se snažili kvůli nevyhovujícímu stavu bydlení vystěhovat zdejší nájemníky, kvůli tehdejším zákonům to ale trvalo téměř osm let. Od té doby je dům neobývaný, kvůli problémům s lidmi bez domova nechala městská část zazdít dveře do bytů i některá okna.

Podobný projekt na přestavbu domu jako je ten dnešní se začal zpracovávat už v roce 2014, tehdejší vedení dokonce získalo i potřebná povolení. „Bohužel můj předchůdce je nechal propadnout, takže se povolení muselo vyřizovat znovu," vzpomněl Kunc.

Podle bývalého starosty Židenic Aleše Mrázka propadla některá vyjádření dotčených institucí. Plány na opravu domu se dle jeho slov protahovaly mimo jiné kvůli špatným výsledkům statického posudku a komplikovaného jednání s některými sousedy. „Přál jsem si, aby se dům opravil. Samotného mě mrzelo, že jsem v rámci mého funkčního období nestihl rekonstrukci uskutečnit," uvedl Mrázek.