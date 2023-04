Ve společném dvoře domu plánuje městská část zaparkovat pro nové obyvatele i sdílené elektroauto, které by mohli využívat. „Je zde minimum parkovacích míst, takže bychom mohli seniory motivovat k tomu, aby si nepořizovali svá auta a místo toho využili jedno sdílené, které bude v dobrém technickém stavu," vysvětlil starosta.

Součástí opraveného domu bude kromě nových bytů také terasa, která nahradí současnou širokou pavlač. Vybudovat v něm chce vedení Židenic i výtah a byty koncipovat tak, aby byly pro obyvatele dobře přístupné. „Chtěli bychom zde nejspíš mít i několik startovacích bytů, aby se obsazení rozrůznilo a nebyli tady jen senioři, ale třeba i mladší rodina," vylíčil Kunc.

Dům z konce 19. století stojí na konci Porhajmovy ulice. Přímo před jeho vchodem je tramvajová zastávka, další je pak za rohem. V blízkosti je také restaurace, kavárna, lékárna či obchod. Přímo v přízemí domu pak vznikne také jeden nebytový prostor a čtyři klubovny pro zájmové spolky. „Ve hře je i jídelna pro seniory nejen z domu ale i z okolí, to teprve zvažujeme," nastínil židenický starosta.

S rekonstrukcí chce vedení Židenic začít už letos. Potřebná povolení již získali na začátku letošního roku, teď ještě dokončují projekt pro provedení stavby, jehož součástí bude i vypracování podrobného rozpočtu. Poté začne soutěž na výběr zhotovitele. Předběžný odhad ceny rekonstrukce sahá ke sto milionům korun. Městská část plánuje požádat o dotace, které by pokryly zhruba čtvrtinu této ceny. Přestavba by podle Kunce mohla být hotová do dvou let.

O podobu a fungování domu se vedení Židenic zajímá už skoro dvacet let. Od roku 2006 se snažili kvůli nevyhovujícímu stavu bydlení vystěhovat zdejší nájemníky, kvůli tehdejším zákonům to ale trvalo téměř osm let. Od té doby je dům neobývaný, kvůli problémům s lidmi bez domova nechala městská část zazdít dveře do bytů i některá okna.

Podobný projekt na přestavbu domu jako je ten dnešní se začal zpracovávat už v roce 2014, tehdejší vedení dokonce získalo i potřebná povolení. „Bohužel můj předchůdce je nechal propadnout, takže se povolení muselo vyřizovat znovu," vzpomněl Kunc.