Pořádnou dávku drzosti prokázala žena, která patrně poslala tři dívky do ulic vybírat peníze na falešnou Tříkrálovou sbírku. Chodily po brněnských Židenicích.

Třkrálová sbírka a zapečetěné kasičky charity. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

V sobotu odpoledne vyjížděla hlídka městské policie do brněnských Židenic, kde údajně děti v ulicích vybíraly peníze na Tříkrálovou sbírku bez doprovodu dospělé osoby. „Ve Viniční ulici strážníci uviděli tři dívky ve věku od sedmi do dvanácti let, které zvonily na zvonek rodinného domu,“ sdělila mluvčí brněnských strážníků Jana Pokorná.

Dívky měly na hlavě korunky a nejstarší z nich držela v ruce podomácku vyrobenou kasičku. Nebyla označená ani zapečetěná. „Hlídka dívky oslovila a dozvěděla se, že je prý doprovází žena stojící opodál. Šestatřicetiletá Brňanka strážníkům začala vysvětlovat, že nejstarší z dívek je její dcera. Navštěvuje prý nedalekou faru a sbírku vykonává s pověřením faráře,“ sdělila Pokorná.

Tvrzení však strážníkům nestačilo, proto telefonicky kontaktovali duchovního. „Po krátké době hlídka věděla, že farnost žádnou sbírku nepořádá. Podezření ze spáchání majetkového přestupku proto oznámili strážníci úředníkům, kterým předají i kasičku se 440 korunami,“ zakončila Pokorná.