Nyní vedení městské části plánuje bývalou tržnici znovu oživit. Po letech soudních sporů se totiž povedlo získat stánky a přilehlou zděnou budovu do vlastnictví města, které je svěří do správy Židenicím.

Zachovalou konstrukcí bývalých prodejních stánků u sídliště na Staré osadě dnes částečně prorůstá zeleň a v jejím okolí jsou poházené špinavé kartony a odpadky. Neutěšeným místem přitom často procházejí místní od nedaleké tramvajové smyčky. „Kdyby se to tu upravilo, bylo by to fajn. Dříve tady bylo i hodně bezdomovců a nepořádku, teď je to lepší," popsala na místě Darina Skřebská.

„Budeme na podzim zadávat studii na to, co s tím dál. Investici plánujeme až na příští rok, protože letos jsme s tím v rozpočtu nepočítali. Přece jenom se to táhne pětadvacet let," vysvětlil židenický starosta Petr Kunc.

Prodejní stánky u sdíliště na Staré osadě nainstalovala v roce 1995 společnost E.CH.O. V roce 2006 propadlo tržnici povolení a majitel ji měl odstranit. To ale neudělal a zůstala tam nadále. „Původní nájemní smlouva byla na třicet let. Majitel stánků ovšem neplatil poplatky za zábor. Měl tam nelegální stavbu, takže jsme po něm vymáhali peníze," řekl Kunc.

Majitel tržnice přestal platit i nájem za pozemky pod tržnicí a městská část se s firmou roky soudila. Spory o neplacené nájemné i dluh za zabrání veřejného prostranství nakonec vyhrály Židenice. Společnost E.CH.O. měla městské části zaplatit více než půl milionu korun. „Jenomže i když jsme vyhráli soudy a exekuci, tak ta pak byla zastavena pro nemajetnost. Loni jsme dospěli k dohodě, ale bohužel majitel zemřel, takže jsme to nemohli dokončit," dodal Kunc.

Vedení Židenic následně začalo jednat s dědici a dohodu se nakonec podařilo dotáhnout do konce. Stánky a správcovskou budovu firma daruje Židenicím a ty jí za to odpustí staré dluhy. „Nyní už máme majetek v katastru zapsán na město a tím pádem i na Židenice," sdělil starosta městské části.

Kamenná správcovská budova u tržnice má vodovodní přípojku, kanalizaci i elektroinstalaci. „Pro nás je to do budoucna zajímavý objekt, který můžeme použít i jako zázemí pro nějakou budoucí tržnici, kavárnu nebo občerstvení. Nad přístřešky ještě budeme přemýšlet, jak je využijeme a jestli je obnovíme nebo nahradíme novými," poznamenal Kunc.

Oživení místa by uvítali například manželé Vévarovi, kteří tudy často procházejí. „Divili jsme se, proč tady nebývají například farmářské trhy. Alespoň by trhovci mohli být pod střechou," řekl postarší pár na místě redaktorce.

Pro zvýšení bezpečnosti v místě vedení Židenic plánuje, že by areál oplotilo, aby se dal na noc zavírat. Problémy už dnes přímo v místě tržiště podle Kunce nejsou, občas ale bývají v přilehlém parku či psím výběhu. „Máme terénní službu, která se tyto problémy snaží řešit. Předcházíme možným konfliktům. Ale to, co tam bývalo dřív, tak v takové intenzitě už to naštěstí není," doplnil starosta.