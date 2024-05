Obtěžování na zahrádkách v centru Brna. Bezdomovci žebrají peníze nebo cigarety

Podle zástupců židenické radnice je ale Táborská ulice jedna z nejrušnějších na území Židenic a je pravděpodobné, že se tímto projektem ještě více zahltí již tak vytížená hromadná doprava. Navíc údajně spodní část ulice už nyní zatěžují vandalové a kriminálníci. „Za poslední rok se podařilo dostat pod kontrolu situaci v přilehlých parcích a hřištích, jako je Slevačská nebo Karáskovo náměstí. Máme obavy, že zřízením centra se situace v této oblasti opět zhorší," uvedli ve společném vyjádření.

Židenické vedení se navíc obává zvýšených nákladů na likvidaci nelegálních skládek a úklid roztroušeného odpadu. „Ze zkušeností víme, že lidé bez domova příliš nerespektují pořádek na veřejných prostranstvích," podotkli představitelé městské části.



Nahrává se anketa ...

S provozem Centra služeb pro lidi v krizi a bez domova na Táborské proto vedení Židenic neosuhlasí. Vzhledem k tomu, že Diecézní charita Brno budovu Domova svaté Ludmily vlastní a chystá se v něm provozovat služby, pro které je dům zkolaudován, nemůže městská část tento záměr zastavit. „Proto s vedením charity intenzivně jednáme o způsobech, jak případným problémům předejít, či je alespoň zmírnit," dodali představitelé.

Zástupci Diecézní charity Brno přislíbili, že se na nové adrese se zaměří na podporu prostřednictvím Terénní služby svatého Františka, aby dopady do okolí Centra byly co nejmenší. „Chápeme aktuální obavy obyvatel z blízkého okolí. Pracovníci služeb pro lidi bez domova jsou velmi zkušení a již nyní připravují služby tak, aby dopady do okolí Táborské byly co nejmenší," řekla Horáková.

Klienti služby charity podle Horákové využívají cíleně a po návštěvě její okolí opouští. „S lidmi bez domova pracujeme již třicet let a pomáháme jim najít cestu zpět do společnosti. Právě v Židenicích budou tyto cenné zkušenosti zúročeny," ubezpečila mluvčí.

Která místa hyzdí město? TOP 3 ostudy Brna podle Deníku, podívejte se

Centrum služeb pro lidi v krizi a bez domova bude charita v Židenicích provozovat od podzimu letošního roku do září 2026. Důvodem dočasného přesunu je nutná oprava stávajícího objektu v Bratislavské ulici. „Bude se jednat o kompletní rekonstrukci, budovu zateplíme, vymění se okna, opraví střecha, na kterou je v plánu umístit fotovoltaiku. Celý objekt bude nově plně bezbariérový," vyjmenovala Horáková.

Po dokončení oprav se všechny služby pro lidi bez domova přesunou zpět do budovy v Bratislavské. Poté Charita zřídí v Táborské Dům pomoci svaté Ludmily na pomoc těm nejpotřebnějším, jako jsou senioři, rodiče samoživitelé, nízkopříjmové rodiny a další lidé, na které dopadá krize. „Z části nabídneme ubytování osamělým seniorům s nízkými příjmy, kterým bude zajištěna i terénní pečovatelská služba. Dále zde bude zázemí pro další aktivity," popsala Horáková. Brněnská Charita má budovu v plánu i opravit.