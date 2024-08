Ředitel odboru hygieny výživy Milan Šles doporučuje nejen Brňanům, aby si všímali čistoty prostředí provozovny nebo pracovního oděvu personálu. Přesto podle něj nejde s jistotou určit, ve kterém stánku bude zmrzlina špatná. „Měli jsme mnoho provozoven, kde bylo vše na první pohled v pořádku, a přesto byly vzorky nevyhovující,“ sdělil.

Čas od času si zajde v Brně na zmrzlinu třeba studentka Zuzana Poláchová. „Nevybavuju si, že bych narazila na podnik, který by byl od pohledu špinavý, ale určitě by mě to odradilo,“ svěřila se mladá žena.

Lucie Krásenská, která připravuje zmrzlinu pro Božský kopeček, dodržuje kvůli hygieně hned několik zásad. „Všechno musí být při výrobě čisté. Náčiní i stroje. Ty se po každé výrobě rozeberou, umyjí a vydezinfikují,“ popsala. Jejich stánek je pak vybavený tekoucí teplou vodou.

Kdyby si měla Krásenská vybírat zmrzlinu, kromě ingrediencí by také ona dala na čistotu. „Jestli mají čistou vodu na nabírací kleště, zástěru, stažené vlasy, jestli je čisté okolí prodeje,“ vyjmenovala zmrzlinářka.

U všech nevyhovujících vzorků laboratorní vyšetření potvrdila přítomnost bakterií, které jsou ukazatelem nedostatečné provozní a osobní hygieny.