Na novou podobu studia na vysoké škole si musel zvyknout i student brněnské Masarykovy univerzity Vojtěch Labuda. „Vždy záleží na vyučujících, u některých není rozdíl mezi online a offline výukou, v některých předmětech se naopak člověk učí vlastně všechno sám," nastínil problémy student. I přesto, že z přednáškových místností se přesunul domů, před obrazovku počítače, zůstal bydlet v Brně. Velká část studentů ale v městě nyní není.

Pro Brno i podnikatele v něm to znamená obrovské ztráty. „Současná situace má neblahý dopad na sektor ubytování. Brno sice není ve srovnání s Prahou tak žádanou turistickou lokalitou, je ale právem označováno jako město studentů a právě uzavřené vysoké školy působí znatelný úbytek využitých ubytovacích prostor. Problémy mají především vlastníci bytů, které byly primárně určeny k pronájmu studentům a zároveň jejich vlastník pro pořízení nemovitosti využil hypoteční nebo jiný úvěr. Pokud budou současné restrikce trvat příliš dlouho, mohou být někteří vlastníci nuceni k vyššímu zadlužení, které se pak při opětovném pronájmu může promítnout do ceny nájmu v následujícím období," upozornil ekonom Petr Pelc.

Hromadná doprava

Velmi citelně nepřítomnost většiny vysokoškolských studentů v Brně dopadla třeba na brněnský dopravní podnik. Navíc se k ní přidala i distanční výuka na středních a základních školách. „Žáci a studenti tvoří podstatnou část uživatelů městské hromadné dopravy v Brně, proto jsou pro nás dopady distanční výuky obrovské. Pokud děti a studenti zůstávají doma, s mladšími dětmi i rodiče, pak je počet cestujících znatelně nižší. Aktuálně se pohybujeme okolo šedesáti procent běžného stavu. Zažili jsme ale od jara týdny, kdy jezdilo našimi vozy třicet procent běžného počtu cestujících. Pokud jsou naše celkové ztráty na jízdném sto padesát miliónů korun, pak děti a studenti z toho tvoří třetinu," uvedla mluvčí dopravce Hana Tomaštíková.

Zatím sice studenti mají zkouškové období, již nyní je ale jasné, že minimálně část nebo i po celý jarní semestr bude na univerzitách ještě pokračovat online výuka. A tak místo aby se studující na jaře do Brna vrátili, naopak z něj zřejmě odejde ještě i část těch, kteří ještě nyní ve městě zůstávají. Je to vidět třeba na tom, že další a další studenti opouští koleje. „V minulém týdnu opustilo koleje sto třicet ubytovaných. Každý týden jde o jiné číslo. V jarní vlně to bylo zhruba podobné. Celkem se od září z kolejí odhlásilo 1 724 ubytovaných," nastínila třeba mluvčí brněnského Vysokého učení technického Radana Koudelová.

Studenti si zvykli

Zatímco z Brna studenti odcházejí, na počtu těch, kteří na brněnských vysokých školách studují, či kteří prodlužují studium, se pandemie zatím neodrazila. A to i navzdory tomu, že online výuka je pro studenty i vyučující náročnější. O posunutí státnic kvůli online formě neuvažovala ani čerstvá absolventka Masarykovy univerzity Anna Svobodová, přesto jí pandemie způsobila těžké chvíle. „Měla jsem obavy, protože moje diplomová práce měla být v původním plánu výzkumná a měla jsme k ní už i podklady a pilotní výzkum. Vzhledem ke covidu jsem ji musela změnit na teoretickou, což byl velký risk a celé to bylo až do poslední chvíle hodně náročné, neboť jsem zaplula do zcela neznámých vod, ve kterých jsem plavala v podstatě sama," připomněla studijní problémy, které ji způsobila pandemie koronaviru, mladá žena.

Podle Koudelové si už studenti na distanční výuku zvykli. „Až po ukončení letního semestru bude jasnější, zda se projeví nárůst studentů, kteří budou neúspěšní a ukončí předčasně studium. Zatím ale nemáme informaci, že by studenti ukončovali studium kvůli formě výuky. Studenti si patrně uvědomují, že jde o nestandardní situaci, ve které se nachází všichni studenti v celé republice. Pokud chtějí studovat, bohužel jiná možnost nyní neexistuje," podotkla Koudelová.

Ukončování studia kvůli online formě výuky u studentů zatím nezaznamenali ani na Masarykově univerzitě. Vedení školy již před několika týdny studentům oznámilo, že jarní semestr bude převážně online. „Jarní semestr bude v online podobě s hybridními formami. Koleje jsou naplněné z poloviny a de facto sem přijíždějí studenti, kteří jedou na zkoušky či mají zde v Brně delší pobyt nebo se na kolejích učí. Vnímáme nižší účast příjezdu zahraničních studentů v rámci Erasmu, což je dáno epidemickou situací," řekl mluvčí univerzity Pavel Žára.

Na Vysokém učení technickém a Mendelově univerzitě zatím školy studentům oznámily, že online výuka bude minimálně do konce března.