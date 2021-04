„V novém zděném objektu o zastavěné ploše pětašedesáti metrů čtverečních počítáme se třemi krycími prostory pro pštrosy a dvěma výběhy,“ sdělil primátorčin náměstek Petr Hladík.

Doplnil, že projekt má už vypracovanou projektovou dokumentaci, získal také stavební povolení. Představitelé města počítají s náklady na vybudování zázemí pro pštrosy ve výši pěti a půl milionu korun. Jeho výstavbu ve středu schválili městští radní.

V roce 2017 se do zoologické zahrady v Brně vrátili lvi, a to po čtrnácti letech. Nastěhovali se do nové expozice u Africké vesnice.