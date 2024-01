Přestože už na Brněnské přehradě někteří lidé bruslí, na mnoha místech není dostatečně pevný led. V úterý to měřením jeho tloušťky u přístaviště U Kotvy prokázali brněnští strážníci. Ke vhodným podmínkám na bruslení chybí přibližně tři centimetry.

U přístaviště naměřili brněnští strážníci v úterý devět centimetrů silnou vrstvu ledu. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Led na přehradě není podle vedoucího poříční jednotky brněnských strážníků Karla Vašíčka stoprocentně bezpečný. „V různých místech má různou tloušťku a tomu by se měli bruslaři přizpůsobit. Bezpečných by mělo být dvanáct centimetrů a více, ale zase rozhoduje to, kolik lidí je vedle sebe,“ uvedl Vašíček.

Úterní měření ledu u přístaviště ukázalo hodnotu devíti centimetrů, ale třeba u nuda pláže je jeho tloušťka přibližně sedm centimetrů a v okolí Rokle maximálně jeden centimetr.

Lidé tu podle Vašíčka chodí bruslit minimálně a většinou jde o jednotlivce. „Nejvíc bruslařů je u Kozí horky. Je tam pozvolné dno a mělká voda, takže lidé nebruslí na takové hloubce,“ vysvětlil strážník.

Kolik je na přehradě v těchto dnech bruslařů popsala redaktorce Deníku na břehu přehrady také Monika Karolová, která zde pravidelně venčí psa. „Viděla jsem tu letos dost lidí, ale ne tady u přístaviště. V neděli byly velké skupinky lidí u Kozí horky," zmínila žena.