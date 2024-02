/VIDEO/ I při venkovní teplotě okolo deseti stupňů Celsia se prohánějí bruslaři na kluzišti na Moravském náměstí v Brně. Někteří si pochvalují prázdnější plochu. „Člověk tu má více místa a nemusí se pořád někomu vyhýbat. A že není zima mi nevadí, alespoň nemrznu,“ zhodnotila aktuální stav návštěvnice Lucie Tomešová.

Bruslení na kluzišti na Moravském náměstí v Brně. | Video: Deník/Karolína Kučerová

O tom, do kdy lidé kluziště, které se nachází na ploše takzvaného brněnského moře, využijí, rozhodnou teplotní podmínky. Kvůli jarnímu počasí v posledních dvou týdnech je pro provozovatele náročnější zachovat kvalitu ledu.

Podle plánu si návštěvníci mají zabruslit přibližně do konce února, teplo by ovšem ukončení provozu mohlo urychlit. „Pokud by takové počasí vydrželo, byl by provoz dlouhodobě neudržitelný,“ sdělil mluvčí městské části Brno-střed Michal Šťastný.

O víkendu se teplota dostala přes den i k patnácti stupňům Celsia. O budoucnosti kluziště rozhodnou i další faktory. Důležité jsou také povětrnostní podmínky. Problém nastává, pokud je slunečno nebo příliš velký vítr. „Za takových podmínek se i při sebevětším chlazení horní vrstva ledu špatně prochlazuje a vytváří se louže,“ vysvětlil Evžen Hrubeš, ředitel Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora, který se o provoz kluziště stará.

Roli hraje i tloušťka ledu. „Když je silná, působí jako izolant. Je tedy nutné ledovou plochu neustále seřezávat a upravovat,“ uvedl Hrubeš.

V lednu na kluziště zavítalo přes sedm tisíc návštěvníků, což dorovnalo rekord z roku 2020. I tak provozovatelé oproti prosinci zaznamenávají pokles. „Návštěvnický zájem momentálně ovlivnily jarní prázdniny i aktuální povětrnostní podmínky, které obecně zimním sportům příliš nenahrávaly,“ podotkl Šťastný.

Kromě veřejnosti prostory využívají také školy. „Od ledna tam bruslí žáci některých základních a mateřských škol v době výuky zadarmo,“ zmínil starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl.