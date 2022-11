Za základní vstupné zaplatí dospělí bruslaři na Lesné sedmdesát korun, děti od čtyř do patnácti let a studenti padesátikorunu. Zájemci si na místě současně mohou zapůjčit potřebné vybavení, případně si brusle nechat nabrousit. Vstupné není časově omezené, případný pronájem ledové plochy je však nutné dopředu zarezervovat. „V provozu budou dva plácky z umělého ledu, který je v provozu i za teplejšího počasí, s půjčovnou a broušením bruslí, pomůckami pro začátečníky i hokejisty a s bufetem,“ pozvala návštěvníky mluvčí Střediska volného času Lužánky Kristýna Kolibová.

Vánoce v Brně: letos v plné parádě, na Moravské náměstí se vrátí vyhlídkové kolo

Na sportovní vyžití na opravdovém ledě nedaleko brněnského parku Lužánky, nebo na Kluzišti Vodova, si však Brňané ještě několik týdnů počkají. V případě dost chladného počasí spustí městská firma Starez-Sport, která obě místa provozuje, veřejné bruslení nejdříve v sobotu 26. listopadu. Při vyšších teplotách případně zahájení lední sezóny oddálí na čtvrtek 1. prosince. „Jsme firma vlastněná městem, proto nyní čekáme na výsledek jednání o výši vstupného. Zatím tedy nelze říci, zda se oproti loňskému roku nějak změní,“ informovala Deník Rovnost mluvčí Starez-Sportu Michaela Dittrichová.

Bruslení v Brně:

Od neděle 13. listopadu si lidé zabruslí na Kluzišti Lesná, které disponuje takzvaným umělým ledem.

Základní časově neomezené vstupné vyjde na sedmdesát korun, děti do patnácti let a studenti zaplatí padesátikorunu.

Koncem listopadu rozšíří repertoár Kluziště Vodova a Kluziště za Lužánkami, v případě dost chladného počasí si tam první lidé zabruslí od 26. listopadu.

Konkrétní výše vstupného tam zatím není známá, vedení firmy čeká na výsledek jednání s městem, které společnost Starez-Sport vlastní.

Již druhý rok za sebou přijdou Brňané o oblíbené adventní bruslení pod Joštem, důvodem jsou vysoké ceny za energie.

Pokud by koncem listopadu panovalo poměrně slunečné počasí, není možné kluziště otevřít zejména kvůli zhoršení kvality ledu. Standardní kvalitu nelze zajistit současně při extrémně nízkých teplotách, úprava ledové plochy trvá mnohem déle rovněž v případě hustého sněžení. Například vloni bylo na Kluzišti Vodova kvůli chumelenici nutné místo rolby použít auto s pluhem a sníh nahrnutý u mantinelů odházet ručně. Pomoct by měla v letošní sezóně dostatečně velká rolba, další novinkou je třeba nové ozvučení pro lepší poslech hudby při bruslení nebo další pokladna pro rychlejší odbavení zájemců.

Bez Jošta

Ačkoliv výše vstupného na bruslení Starez-Sportu dosud není známá, otevírací doba už ano. Ve všední dny si Brňané na Kluzišti za Lužánkami a Kluzišti Vodova zabruslí od tří do pěti hodin odpoledne, dále pak od šesti do osmi hodin večer. O víkendech a svátcích naplánovali organizátoři veřejné bruslení od devíti do jedenácti hodin dopoledne, od dvanácti do dvou hodin odpoledne, od tří do pěti hodin odpoledne a od šesti do osmi hodin večer. „Každý rok chodíme na brusle spíš k večeru. Hlavně před Vánoci je to mnohem hezčí atmosféra, obzvlášť, když třeba začne sněžit,“ zasnila se Brňanka Markéta Lovecká.

Dáme na vás v Brně: z takřka padesáti projektů vyberou lidé do konce listopadu

Na jedno z oblíbených míst k bruslení však musí v letošní sezóně Brňané zapomenout. Stejně jako v uplynulém roce, ani letos lední brusle pod brněnským Joštem nenasadí. Na vině jsou především vysoké ceny za energie, které by provoz jako v předchozích letech neumožnily. „Alternativou bude, tak jako loni, kulatý bar s bohatým výběrem nápojů, hudební doprovod a stánky různých neziskových organizací. Lidé se tak nemusí bát, že by o advent pod Joštem přišli,“ sdělila mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová.