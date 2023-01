Rozšíření trolejbusových tratí dává smysl kvůli zvyšujícím se cenám energií. „Přes veškeré turbulence posledních let je elektřina zdroj, který si umíme sami vyrobit na území České republiky, respektive Evropské unie. Nejsme tak zcela závislí na dovozu, jako je tomu u plynu či nafty. Proti dalším alternativním palivům, jako třeba vodík, jde stále o nejlevnější variantu,“ uvedla mluvčí podniku Hana Tomaštíková.

Na trolejbusových tratích je podle ní možné provozovat i bezemisní vozidla. „Navíc teď už není nutné budovat trolejbusové tratě v celé délce, ale jen v části trasy, na které pak dochází k postupnému dobíjení baterií. Lze se tak vyhnout místům, kde by bylo trolejové vedení složité či jeho výstavba není vzhledem k intenzitě dopravy ekonomicky výhodná,“ sdělila Tomaštíková.

Petice proti prodloužení tramvají

Na Lesnou plánuje dopravní podnik také prodloužení kolejí pro tramvaje. Proti tomuto záměru ale vznikla petice. Podepsalo ji zhruba tři sta obyvatel v oblasti. „Chceme rozjet i internetovou petici,“ oznámil Deníku Rovnost iniciátor Petr Vašíček. Archy pak hodlá předat vedení města Brna.

Podle Vašíčka je místo tramvaje daleko lepším řešením právě trolejbus. „Při stavbě takové trati bude minimální zásah do území. A obslouží celou Lesnou,“ zdůvodnil Vašíček.

Novou trolejbusovou trať do této lokality vítají i nynější představitelé městské části Brno-sever. „Je to cesta, která mně přišla schůdnější, rychleji uskutečnitelná, za menších zásahů do území a menších nákladů,“ vyjmemoval starosta Martin Maleček.

Zadání studie

Brněnští radní schválili zadání studie, která má posoudit dopravní obslužnost východní a severní části sídliště Lesná. „V týmu budou zástupci dopravního podniku, Brněnských komunikací, odboru dopravy nebo městské části Brno-sever. Nyní čekáme na první jednání,“ informoval radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Příprava projektu na prodloužení tramvajové trati na Lesnou však neskončila v šuplíku. Dopravní podnik na ní nadále pracuje. „Definitivní řešení je tramvaj, ale prozatimní etapa může být trolejbus," míní ředitel Havránek. Mluvčí Tomaštíková už dříve uvedla, že je sídliště Lesná natolik velké, že trolejbusová doprava je svojí kapacitou zcela nedostatečná k tomu, aby obyvatele přesvědčila k významnějšímu využívání městské hromadné dopravy.

Na území Brna je nyní téměř čtyřiaosmdesát kilometrů trolejbusové trati. Dopravní podnik aktuálně využívá 142 trolejbusů, další dva jsou retrovozy.