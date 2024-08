Vedení brněnského magistrátu, které je vlastníkem budovy, dlouho čekalo na vyhotovení stavebně-technického posudku budovy. Nyní se s jeho závěry seznamuje. „Posudek dáme k dispozici i představitelům Masarykovy univerzity. Díky tomuto klíčovému dokumentu můžeme s univerzitou navázat na dřívější jednání o odkupu budovy za symbolickou cenu," poznamenala brněnská primátorka Markéta Vaňková. Podle ní stále platí, že chce fungování Univerzitního kina Scala na Moravském náměstí zachovat.

Nový posudek je pro Masarykovu univerzitu jedním z klíčových materiálů při zvažování nabídky odkupu. Dlouhodobě má objekt od města v pronájmu. „Posudek jsme už od města obdrželi. V současné době jej odpovědní lidé na univerzitě studují, abychom zjistili, jaký je skutečný technický stav objektu," řekl mluvčí Masarykovy univerzity Radim Sajbot.

Podle něj dokument kromě jiného pomůže při vyhodnocení ceny případné rekonstrukce. „Pro definitivní rozhodnutí je naprosto nezbytné vědět, o jak ekonomicky náročnou transakci by pro Masarykovu univerzitu šlo," podotkl Sajbot.

K stavebně-technickému posudku by se podle něj mělo vedení univerzity sejít zhruba v polovině srpna. „S velkou pravděpodobností si vedení vyžádá i stanoviska právního, ekonomického a investičního odboru. Dále se to bude muset projednat také na úrovni kolegia rektora, v akademickém senátu a na zasedání Správní rady Masarykovy univerzity. To jsou procesy, kterým se nelze vyhnout," vyjmenoval Sajbot. Vedení univerzity se dalším jednáním s městem nebrání.

Ve stejné budově jako kino Scala sídlilo také Divadlo Bolka Polívky. To už se však přestěhovalo do nedalekého sálu Břetislava Bakaly. Představitelé města i univerzity se pro Scalu pokoušeli najít náhradní prostory, hledání bylo ale neúspěšné. „Stejný nebo podobný prostor typu kina Scala v Brně bohužel není k dispozici. To velmi ztížilo hledání," poznamenal mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Návštěvnost letních kin, která kino Scala loni v reakci na uzavření hlavního sálu zřídilo a otevřelo, dosáhla deseti tisíc diváků. „Ve dvou letních kinech v centru města zhlédli 107 projekcí," sdělila v červnu mluvčí kina Eva Petláková.

Pod hlavičkou nouzového režimu plánuje vedení kina provoz i v dalším roce. „Pravděpodobnost rekonstrukce naznačuje víceletý horizont pro provizorium," podotkla Petláková.

Mimo letní období využívá kino Scala místo sálu kinokavárnu v neuzavřené části budovy. „Daří se nám uvádět pět projekcí během týdne, čtyřikrát méně, než bylo ve Scale v běžném provozu zvykem. Projekce nejsou dokonalé, ale snažíme se zachovat základní provoz pro všechny naše diváky a nadále přinášet kvalitní kinematografii do města, které trpí nedostatkem kin," sdělil k tomu nedávno ředitel kina Radek Pernica.

Podle mluvčí Petlákové se k červnu letošního roku v kině konalo sto třicet projekcí a doprovodných akcí. Navštívilo je více než dva a půl tisíce návštěvníků.

Nouzový provoz symbolizuje i nové logo kina. Panáček padající ze schodu na něm poukazuje na ohrožení provozu i jeho návštěvníků. „Není to pro nás lehké, jak ekonomicky, tak osobně, ale cítíme vůči brněnské kulturní veřejnosti velkou odpovědnost za zachování kulturně-vzdělávacího programu v prostorách tohoto legendárního kina,“ poznamenal nedávno ředitel kina Radek Pernica.

Už v září by měli návštěvníci zavítat i do nového kinosálu Scalka ve spodním foyer budovy kina Scala. „Tento sál by měl sloužit ke komorním filmovým projekcím v lepším standardu, než jsou stávající projekce v kinokavárně," přiblížila Petláková.

Nový sál by měl sloužit až do doby, než bude možné obnovit projekce v hlavním sále. „Uvědomujeme si, že řešení nebude pravděpodobně jednoduché ani okamžité, ale doufáme, že vlna divácké podpory, která se kolem kina vzedmula, bude mít pozitivní vliv na vůli politických představitelů města a na zachování kulturně-vzdělávací náplně prostor na Moravském náměstí 3," doplnil Pernica.

Prostory budovy na Moravském a Jakubském náměstí v minulosti využívala také Masarykova univerzita. V letošním letním semestru Ústav filmové vědy Filozofické fakulty využíval například prostor Kina Art. „To ústav pro výuku využíval jen sporadicky, protože v dopoledních hodinách bylo obsazeno dalšími zájemci, zejména základními školami. Za nájem jsme tam platili," přiblížil Sajbot.