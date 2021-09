Objekt pošty si od nového majitele vyžádá řadu oprav, protože není v ideálním technickém stavu. Vlastník ale musí počítat s množstvím papírování kvůli jeho památkové ochraně. „Budova pošty v Nádražní je kulturní památkou a v takovém případě se veškeré plánované zásahy do objektu řeší ve správním řízení," poznamenal před časem ředitel brněnské pobočky Národního památkového ústavu Zdeněk Vácha.

Brňané i přespolní se nemusí bát, že by o poštovní služby v okolí nádraží přišli zcela definitivně. Naopak ji mají najít v docházkové vzdálenosti od současné, ne tedy například kilometr daleko. Podle předpokladů má přesun nastat ve druhém čtvrtletí příštího roku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.