Bulvár má kombinovat všechny druhy dopravy s hlavním důrazem na chodce a cyklisty. „Je to jedno z nejlepších řešení z pohledu cyklostezek, které v Brně připravují. V rámci možného je to kvalitní varianta. Úplně ideální by bylo ještě oddělení zeleným pásem," řekl mluvčí spolku Brno na kole Michal Šindelář. Tohle oddělení je podle něj v plánu u nové městské třídy a také při projektu Nové Zbrojovky.