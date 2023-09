Rámus trval zhruba od sobotního poledne až do osmé hodiny večer. „V kuse jsme slyšeli výbuchy pyrotechniky. Akci nám soukromý provozovatel areálu dopředu nenahlásil," popsal starosta Mokré-Horákova Matyáš Charvát. Areál Bunkr leží mimo zástavbu, jeho větší část ale stále spadá do katastru obce.

Svou menší částí pak Bunkr zasahuje také do Podolí. I zde si místní stěžovali na nepříjemný hluk. „Některým lidem to výrazně vadilo a určitě i divoké zvěři a domácím mazlíčkům," vyjádřil se podolský starosta Štěpán Svoboda. Ani vedení Podolí vlastník areálu o akci dopředu neinformoval.

VIDEO: Začala stavba multifunkční haly v Brně, v Česku bude druhou největší

Podle starosty Mokré Horákova mělo dojít k pronajmutí areálu zahraniční firmě, která zde testovala pyrotechniku.Zdroj: Zdeňka PárováVýbuchy zaslechla v Podolí například Zdeňka Párová. „Ohňostroj byl vidět při setmění, přes den se jednalo o jednotlivé obláčky po detonacích. Hluk mi nijak zvlášť nevadil a neobtěžoval mě. Brala jsem to jako zajímavost. Zvlášť poté, co jsem zjistila, o co jde," řekla redaktorce Deníku.

K Bunkru vyjeli v sobotu na popud méně spokojených místních policisté. „Prověřovali jsme několik oznámení o hluku linoucího se z bývalého vojenského prostoru. Některá z nich byla opakovaná. Nyní zjišťujeme informace k případnému přestupkovému jednání, například zda a jak byla akce oznámena," sdělil policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Majitel Bunkru se prozatím Deníku k sobotní události nevyjádřil. Podle starosty Mokré-Horákova mělo dojít k pronajmutí areálu zahraniční firmě, která zde testovala pyrotechniku. „S majitelem jsme se v sobotu spojili a vyžadovali, aby se zdržel tohoto bezohledného chování. V osm to utichlo a byl klid," vylíčil Charvát.

Zdroj: se souhlasem autorů

Obec dotčené pozemky prodala soukromníkovi před sedmi lety. V kupní smlouvě se nový vlastník zavázal k udržování prostoru po dobu deseti let a k tomu, že na místě bývalé raketové základny vybuduje veřejný zábavní areál. „Realita je taková, že se tam pořádají bitvy, bitky a airsoftové záležitosti. Pravidelně se zde konají akce nesoucí prvky extremismu, je to celé zahalené tajemstvím," řekl Charvát.

Vedení Mokré-Horákova nyní podle slov starosty sbírá svědectví a informace týkající se sobotní akce. „Nepochybně budeme na jejich základě podnikat další kroky i s právním zástupcem," podotknul Charvát.