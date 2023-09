VIDEO: V Brně začal velký burgerový festival, vůně se line od Galerie Vaňkovka

/FOTOGALERIE/ To nejlepší z burgerové scény slibují pořadatelé Burger Street Festivalu, který se koná od pátku do neděle u Galerie Vaňkovka v Brně. Svůj um tam představují podniky patřící do špičky svého oboru, ale nechybí ani nováčci.