Pomoc nebo radu tam najdou všichni Brňané, kteří se dostanou do problémů s bydlením. Ať už například kvůli výpovědi v zaměstnání přišli o byt nebo jim jeho ztráta hrozí. Zamíří tam ale i lidé hledající novou střechu nad hlavou, ať už v obecním nebo družstevním bytě.

O čem je řeč? V příštích měsících začne pro obyvatele Brna fungovat takzvané kontaktní místo pro bydlení. „V možnostech, které zahrnují pronájmy soukromých bytů, obecních bytů s odlišnými pravidly v městských částech, i pobytové sociální služby, není jednoduché se orientovat. Pro obyvatele bude kontaktní místo partnerem, se kterým budou potřeby řešit. Pomůže jim vyznat se ve všech podmínkách a kritériích,“ vysvětlil náměstek primátorky pro bydlení Oliver Pospíšil.

Zřízení jednotného pracoviště vítají zástupci organizací, které pomáhají v sociálních službách potřebným. „Potřeba vzniku jednotného kontaktního místa pro bydlení v Brně vznikla z odborné diskuse v sociálních službách. Umožní zpřehlednit informace o bydlení. Vše bude lépe dostupné a také na jednom místě," uvedla vedoucí Centra pro lidi sociálně znevýhodněné Veronika Imrichová

Pracoviště dočasně vznikne v budově na Malinovského náměstí. Později se přesune do opraveného domu v Křenové ulici. Zástupci města na jeho zřízení získali dotaci osmnáct milionů korun. Součástí projektu je zároveň i vyčlenění padesáti bytů pro sociálně slabé.

„DO BUDOUCNOSTI“

Většinu peněz Brněnští vynaloží na platy sociálních pracovníků a právníků, kteří budou na projektu spolupracovat. Menší část poslouží k vybavení sociálních bytů.

Reakce se různí. Někteří projekt kritizují kvůli obavám, že pomoc půjde k lidem, kteří se sami nesnaží z problémů dostat. Nápad naopak vítá například obyvatelka Šárka Pokorná. „Odborníci s lidmi v nouzi pracují tak, aby si našli práci, splatili dluhy a aby děti chodily do školy. Je to o dost levnější, než je po generace nechat na ubytovnách, kde se děti rozhodně nenaučí, jak zvládat normální život. Investujeme do budoucnosti,“ je přesvědčená.

Nad zamýšleným rozdělením dotace se ale pozastavil ekonom Lukáš Kovanda. „Čekal bych přesně opačné nastavení systému. Že většina peněz půjde na bydlení, které má vyšší přidanou hodnotu, a menší část na personální náklady spojené s projektem,“ reagoval Kovanda.

Kromě padesáti bytů z projektu kontaktního místa dají stranou zástupci města v jiném programu ještě dalších dvacet. Rozhodnutí vyčlenit sedmdesátku bytů kritizuje spolek Brno+, jež se o bytovou problematiku dlouhobě zajímá. „Město jistě může a má rodinám v nouzi, které mají zájem svou situaci řešit, podat v oblasti bydlení pomocnou ruku. Ale takzvané rozdávání obecních bytů, které vedení města schválilo, není správná cesta,“ řekl předseda spolku Robert Kotzian.

Kontaktní místo pro bydlení

-účel: pomoc lidem řešící v krajském městě problémy s bydlením

-místo: prozatím budova na Malinovského náměstí 3, později dům v Křenové ulici 6

-náklady: od státu 18,6 milionů korun, od města cca 980 tisíc korun

-rozdělení peněz: většina na sociální pracovníky, menší část na sociální byty

-součást projektu: 50 bytů pro sociálně slabé