V domově vznikne i deset až patnáct lůžek odlehčovací služby, které jsou určené pro krátkodobé ubytování. „Ocení je například lidé, kteří se o své blízké starají doma a chtějí si jednou za rok zajet na dovolenou a odpočinout si. Díky odlehčovacím lůžkům budou mít jistotu, že je o jejich nejbližší dobře postaráno,“ vysvětlil Sládek.

V Líšni kvůli bytům vyroste školka. Projekt na jejich výstavbu už ale léta stojí

Stavba vyjde na 153 milionů korun. Investorem je společnost Benevita, na projektu se podílí i město Ivančice a Jihomoravský kraj.

Protože bude domov zařazený do krajské koncepce sociálních služeb, bude cena za pobyt v něm regulovaná. Jeho obyvatelé tedy zaplatí maximálně 13 650 korun za měsíc. „Nehrozí, že by lidé platili za pobyt například pětadvacet tisíc korun měsíčně jako v soukromých zařízeních stejného typu. Částka 13 650 korun je strop, kterou nesmí investor překročit. Máme to ošetřené i smluvně,“ upozornil ivančický místostarosta.

Dobré časy

Jeden domov důchodců už v Ivančicích dostavěli v létě, dostal název Dobré časy. Pětipodlažní budova s téměř 170 lůžky a sluneční terasou vyrostla v tamní ulici Boží Hora. První klienty v domově provozovatelé přivítají v září.

V Ivančicích zveřejnili knihu z 15. století. Zabití? Vrah šel sám za rychtářem

Zařízení bude fungovat jako domov důchodců se zvláštním režimem. „Přijímáme klienty s nejvyšším stupněm závislosti, tedy třetím a čtvrtým, kteří jsou plně odkázáni na pomoc druhé osoby a nemohou zůstat doma bez dozoru. Už nyní se nám přes naše webové stránky začali hlásit první penzisté i zájemci o práci. Domov bude fungovat nepřetržitě, takže budeme potřebovat celkem kolem 120 zaměstnanců. Denní provoz zajistí zhruba šedesát lidí,“ upřesnil Deníku v červenci provozovatel Petr Váka.

Různé typy bydlení pro důchodce podporují i zástupci Jihomoravského kraje. „Na rozšiřování domů s pečovatelskou službou, což je vlastně nájemní bydlení pro penzisty, které provozují jednotlivé obce, máme dotační titul na pořízení projektové dokumentace i na stavbu. V případě ivančického domova pro seniory můžeme přispět tím, že budovu zařadíme do sítě, což znamená, že určitý počet lůžek získá státní podporu. O jejich přesném počtu jsme zatím nerozhodli. Jedná se totiž o soukromý projekt,“ vysvětlil v létě hejtman Jan Grolich.