Naposledy v mlýně sídlila firma vyrábějící krmné směsi. Ta před osmi lety ukončila výrobu a celá budova šla k zemi. Od té doby je na místě oplocená hromada sutin.

Na jaře roku 2024 zde začne investiční skupina DRFG s výstavbou nového rezidenčního areálu, jeho finální dokončení plánují developeři na jaro 2026. Nové bydlení chtějí nabízet především mladým lidem.

V Újezdu u Brna vznikne do tří let nová čtvrť inspirovaná moravskou vesnicí.Zdroj: developer„Vzhledem k rostoucím cenám nemovitostí v posledních letech bylo při plánování projektu naším záměrem vytvořit moderní cenově dostupné bydlení, které bude na pěkném a zajímavém místě, ale zároveň nabídne také dobré dopravní spojení do Brna,” popsal ředitel realitní divize DFGR Real Estate Josef Šilhánek.

Rezidence Tři dvory nabídne 159 bytů různých velikostí, od jednopokojových po čtyřpokojové. Návrh pochází ze studia Knesl kynčl, architekti se inspirovali uspořádáním tradiční moravské vesnice.

„Jednotlivé domy obklopují rozmanitý vnitroblok členěný do tří dvorů s parky. Jeden dvůr bude pro společná setkání, druhý pro odpočinek a relaxaci, třetí nabídne dětské hřiště a komunitní zahrádku," vyjmenovala mluvčí investiční skupiny DRFG Monika Brichtová.

Stavba nového bydlení je v Újezdu u Brna v současnosti omezená stávajícím územním plánem. Vedení města nyní pracuje na jeho úpravách „Převážná většina lokalit pro individuální bytovou výstavbu je limitována tím, že je podmíněna výstavbou protipovodňových opatření," tvrdí starostka Kozáková.

Oblast bývalého mlýna můžou developeři zastavět díky částečné změně územního plánu, kterou vedení města vyčlenilo a schválilo v roce 2019. Vypracovat ji nechali samotní developeři právě za účelem urychlení stavby Tří dvorů.

Stavba haly

Budoucí rezidenční areál je v těsné blízkosti vinic Staré hory. Z druhé strany přiléhá k parku s dětským hřištěm. V blízkosti Tří dvorů vznikne také sportovní areál. Momentálně město dokončuje výstavbu multifunkční sportovní haly, hotová má být v červenci.

Vedení města s investory spolupracuje. „Domluvili jsme se, že vystaví mateřskou školu a věnují ji městu," potvrdila Kozáková. Finančně se město na projektu podílet nebude.

Tržní hodnota areálu bude jedna miliarda korun. Cenu výstavby developeři odmítli zveřejnit.