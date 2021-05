Na neustálé rušení nočního klidu, poškozování zařízení domu a agresivní chování souseda a jeho hostů si stěžují obyvatelé panelového domu v Brně-Bystrci. Někteří nájemníci mají strach. Problémy v lokalitě potvrdila i policie a městští strážníci.

Brno - Bystrc. Panelák. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Attila Racek

Pokálené a pomočené chodby, zničené společné prostory, agresivní hlučné návštěvy, ale také zápach linoucí se z bytu. Obyvatelé panelového domu v bystrcké ulici Černého si stěžují na chování jednoho ze sousedů. „Je to příšerné, co se u něj schází za lidi. V posledních třech letech je to učiněná hrůza. Nedávno u předsíňky rozmlátili skleněné dveře, močí z balkonu a v noci dělají neskutečný kravál,“ vylíčila situaci nájemnice Anna Kmečová, která neskrývá strach.